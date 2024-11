Lula sofre acidente doméstico, e Planalto cancela viagem à Cúpula dos Brics Presidente sofreu um corte na nuca, segundo boletim médico; ele tinha viagem marcada para este domingo (20) a Kazan, na Rússia Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 20/10/2024 - 13h40 (Atualizado em 20/10/2024 - 16h52 ) twitter

Na sexta (18), Lula, que sofreu corte na nuca, lançou programa para empreendedores em São Paulo YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO – 18.10.2024

A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Cúpula dos BRICS, em Kazan, na Rússia, foi cancelada neste domingo (20) após ele sofrer uma queda que resultou em um ferimento na nuca. Segundo o boletim médico, o presidente está temporariamente impedido de realizar voos longos. Segundo o Palácio do Planalto, Lula participará do evento por videoconferência.

O presidente foi levado ao hospital em Brasília no sábado (19). “Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio”, diz o boletim.

Confira a íntegra do boletim médico:

“BOLETIM MÉDICO

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

‌



20/10/2024

13h

‌



O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês - unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital.

Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio.”

‌



16º Cúpula dos BRICS

O presidente viajaria para a 16ª Cúpula dos Brics. O evento ocorre de terça (22) a quinta-feira (24). O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, visitou Lula no Palácio da Alvorada e embarca para Kazan ainda neste domingo (20).

Inicialmente, o grupo reunia Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desde o início deste ano, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos fazem parte do bloco. Esta será a primeira cúpula com os novos integrantes.

A presidência dos Brics, que é rotativa, está sob a Rússia até o fim de 2024. A partir de 1º de janeiro de 2025, o Brasil assume o comando do grupo.

Esta edição da cúpula terá como principal pilar a criação da categoria de países parceiros, discutida na última reunião do grupo, na África do Sul, no ano passado. A programação inclui um jantar de boas-vindas oferecido pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, aos demais líderes.