Lula vai acompanhar aplicação do ‘Enem dos Concursos’ em sala de situação do exame Provas, que serão aplicadas neste domingo, serão feitas por mais de 2,1 milhões de pessoas, que disputam 6.640 vagas Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 17/08/2024 - 19h51 (Atualizado em 17/08/2024 - 20h07 ) ‌



O texto assinado por Lula foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 8 | Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai acompanhar a aplicação do Concurso Público Nacional Unificado , conhecido como ‘Enem dos Concursos’, que ocorre neste domingo (18). Às 11h, o petista deve visitar a sala de situação da Dataprev, onde será feito o trabalho de monitoramento para tratamento de incidentes e respostas do certame. Além de Lula, estão previstas as presenças de ministros, como a da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e outros titulares de pastas da Esplanada.

Em sua primeira edição, o concurso será disputado por mais de 2,1 milhões de pessoas para concorrer a 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal. Foram definidos 3.647 locais de prova e 72.041 salas, distribuídas em 228 municípios, em todos os estados, o que segundo o Ministério da Gestão, permite que 94,6% da população esteja apta a participar com deslocamento de até 100 km.

A sala de situação, que fica no edifício-sede da Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência), em Brasília, vai monitorar, em tempo real, o andamento das provas. A sala funcionará das 6h às 20h.

Segundo o Ministério da Gestão, a Equipe para Tratamento de Incidentes e Respostas do concurso vai atuar com o objetivo de agilizar a tomada de decisões pelas autoridades do governo federal, caso ocorram quaisquer intercorrências que possam ter impacto na realização das provas.

‌



“A equipe também estará conectada ao Centro Nacional de Comando e Controle (CNCC) do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) e a todos os 27 Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) das Secretarias Estaduais de Segurança Pública, assim como estará integrada às 27 Coordenações Regionais da Fundação Cesgranrio, realizadora do concurso”, informou a pasta.





‌



‘Enem dos Concursos’

As provas do CNU serão aplicadas no próximo domingo (18). As informações estão no cartão de confirmação, que já está disponível para consulta. O gabarito das provas será divulgado no dia 20, quando também começa o prazo para recursos. O resultado está previsto para o dia 21 de novembro. A convocação dos aprovados, a posse e o curso de formação ocorrerão a partir de janeiro de 2025.