Lula vai participar de cúpula dos Brics por videoconferência nesta quarta-feira Presidente iria ao evento, na Rússia, mas cancelou viagem após cair no banheiro e ter um corte na nuca Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 22/10/2024 - 18h07 (Atualizado em 23/10/2024 - 19h33 )

Lula conversou com Putin por telefone nessa terça Ricardo Stuckert / PR;RICARDO STUCKERT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve participar por videoconferência da 16ª Cúpula dos Brics, que neste ano é em Kazan, na Rússia, país com a presidência temporária do grupo. O discurso do petista está previsto para ocorrer por volta das 7h30 (horário de Brasília). Lula falará na sessão plenária aberta do evento, na qual deve ser feita a leitura de relatórios anuais de trabalho do NBD (Novo Banco de Desenvolvimento), conhecido como Banco dos Brics e presidido pela Dilma Rousseff. Documentos de trabalho do conselho empresarial e da frente de cooperação interbancária do grupo também devem ser apresentados na sessão.

Lula viajaria à Rússia para participar da cúpula dos Brics, a primeira com os novos membros, no último domingo (20). No entanto, um acidente doméstico fez com que o petista cancelasse a ida. Na tarde de sábado (19), o presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, em Brasília, e precisou levar cinco pontos na nuca. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, representa o Brasil na cúpula.

Inicialmente, os Brics reuniam Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desde o início deste ano, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos fazem parte do bloco. O Brasil assume a presidência temporária do bloco a partir de 1º de janeiro de 2025.

Esta edição da cúpula tem como principal pilar a criação da categoria de países parceiros, discutida na última reunião do grupo, na África do Sul, no ano passado. A programação incluiu um jantar de boas-vindas oferecido pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, aos demais líderes, na noite dessa terça (22).

Nas agendas abertas a não membros, os Brics devem receber 30 países e organizações internacionais, convidadas pela Rússia. Ao fim da cúpula, as nações integrantes devem emitir um comunicado conjunto, de 106 parágrafos, sobre avanços nos temas de multilateralismo e governança global. Ao longo das reuniões, os líderes devem discutir o cenário de guerra no Oriente Médio e aspectos financeiros e políticos do Brics.

Telefonema e avaliação médica

Lula recebeu uma ligação de Putin na manhã dessa terça (22) — conversa durou cerca de 20 minutos. Segundo a comunicação da presidência, o líder russo perguntou sobre o estado de saúde do brasileiro e lamentou a ausência física na cúpula.

O cancelamento da viagem foi feito por orientação médica. “Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dr.ᵃ Ana Helena Germoglio”, destacou o boletim divulgado no sábado (19), depois de Lula fazer exames e levar pontos no ferimento.

Na segunda (21), Lula declarou que a queda foi “grave”, mas não “afetou nenhuma parte mais delicada”. “Estou bem, querido. Eu tive um acidente aqui, mas... Uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte. Então, eu estou aguardando, porque os médicos disseram que eu tenho que esperar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida”, afirmou o presidente em ligação com o candidato do PT à Prefeitura de Camaçari (BA), Luiz Caetano.

Ontem (22), o presidente voltou ao médico para fazer novos exames de imagem. Segundo o boletim médico, o quadro dele está estável e Lula está apto a trabalhar. “O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com programação de realizar novo exame de controle em 72h. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho”, diz o novo boletim médico.