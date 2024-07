Lula viaja a São Paulo no fim da tarde e à noite faz um pronunciamento em rede nacional Presidente deve desembargar na capital paulista no fim da tarde; pronunciamento acontece à noite Brasília|Do Estadão Conteúdo 28/07/2024 - 14h08 (Atualizado em 28/07/2024 - 14h22 ) ‌



Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O Palácio do Planalto informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca para São Paulo no final da tarde e à noite, às 20h30, fará um pronunciamento em rede nacional à Nação. Não se sabe ainda a agenda que o presidente cumprirá em São Paulo e nem o teor do pronunciamento. Sabe-se apenas que ele partirá da Base Aérea de Brasília às 16h30 e desembarcará em São Paulo às 17h50.

O comunicado do presidente deve durar 7 minutos e a geração das imagens ficará por conta da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).