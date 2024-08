Lula visita o Rio Grande do Sul pela quinta vez nesta sexta-feira desde enchentes Presidente vai entregar unidades do Minha Casa, Minha Vida e inaugurar centro de oncologia em Porto Alegre Brasília|Do R7, em Brasília 16/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 02h00 ) ‌



Lula foi ao RS pela primeira vez em 2 de maio Ricardo Stuckert/Presidência da República - 5.5.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (16). É a quinta vez que ele vai ao estado desde o início das enchentes, no fim de abril, que deixaram 183 mortos, 28 desaparecidos e 806 feridos. Os municípios atingidos somam 478 — 96% do RS —, e cerca de 2,4 milhões de pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas.

Lula foi ao Rio Grande do Sul pela primeira vez em 2 de maio, e três dias depois retornou ao estado. Em 15 de maio, o presidente visitou as terras gaúchas novamente, ação repetida em 6 de junho.

Nesta manhã, na capital Porto Alegre, o presidente vai entregar 253 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida e assinar acordos para “agilizar a conclusão de outros empreendimentos para garantir moradia” aos atingidos pelas enchentes, como destacou o Palácio do Planalto.

Ainda na capital gaúcha, Lula participa da inauguração de um centro de oncologia e hematologia do Grupo Hospitalar Conceição. Em seguida, ele vai para São Leopoldo para o lançamento de obras viárias.

A quinta ida do presidente ao Rio Grande do Sul foi anunciada no fim de junho pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. “O presidente Lula em breve, nos próximos dias, vai ao Rio Grande do Sul para entregar chave de casas. Aquilo que a gente havia anunciado da compra de casas no mercado. Nós já compramos algumas casas, retiramos aquelas que estavam nos leilões dos bancos e incorporamos. Alguns conjuntos que estavam prontos estão compondo esses imóveis. Então, nós já teremos imóveis nos próximos dias para o presidente fazer agenda no Rio Grande do Sul e entregar um número bastante razoável de casas para as pessoas morarem”, informou Costa à época.