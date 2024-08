Lula visita sala de situação que monitora aplicação do ‘enem dos concursos’ em todo o país O Ministério da Gestão e da Inovação está usando métodos semelhantes aos do Enem para administrar o concurso Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 18/08/2024 - 11h40 (Atualizado em 18/08/2024 - 11h40 ) ‌



Lula acompanha operações do CNU Adalberto Marques/MGI - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou neste domingo (18) a “sala de situação” do Concurso Nacional Unificado, onde é feito o monitoramento e a gestão de incidentes relacionados ao que é conhecido como o “Enem dos Concursos”.

Lula chegou ao edifício por volta das 11h e foi recebido pela ministra Esther Dweck, responsável pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, que coordena a aplicação do concurso.

Durante a visita, Esther Dweck detalhou para o presidente a estrutura do Concurso Nacional Unificado, que inclui uma prova de conhecimentos gerais realizada pela manhã e, à tarde, provas específicas para diferentes áreas de atuação.

Durante a visita, o presidente foi acompanhado pelos ministros Esther Dweck (Gestão), Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Luiz Marinho (Trabalho), Laércio Portela (Comunicação Social), Vinícius Carvalho (Controladoria Geral da União), além do presidente do Inep, Manuel Palácios, e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

A sala de situação, instalada no edifício-sede da Dataprev em Brasília, é responsável por monitorar o andamento do concurso.

O Ministério da Gestão e da Inovação está usando métodos semelhantes aos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para administrar o concurso, que é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Entenda a estrutura do concurso

O CPNU está dividido em duas partes, com provas aplicadas nos períodos da manhã e da tarde. Confira como o exame foi estruturado:

Período Matutino (2h30 de prova):

Nível Superior: Prova objetiva de conhecimentos gerais com 20 questões e uma prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco.

Prova objetiva de conhecimentos gerais com 20 questões e uma prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco. Nível Médio: Prova objetiva com 15 questões e uma redação.

Período Vespertino (3h30 de prova):

Nível Superior: Prova objetiva com 50 questões de conhecimentos específicos.

Prova objetiva com 50 questões de conhecimentos específicos. Nível Médio: Prova objetiva com 45 questões.

Para os candidatos de nível médio, as avaliações não incluem questões dissertativas, exceto a redação aplicada no período matutino. As provas têm caráter classificatório e eliminatório e compõem a primeira fase da etapa inicial do concurso unificado, que terá validade de 12 meses.