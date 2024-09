Macaé é nomeada no Ministério dos Direitos Humanos e Anielle entra de férias Em meio às denúncias de assédio contra Silvio Almeida, a ministra da Igualdade Racial vai ficar uma semana de férias Brasília|Do R7 09/09/2024 - 22h36 (Atualizado em 09/09/2024 - 22h47 ) ‌



Macaé Evaristo foi anunciada como ministra nesta segunda ALMG e Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

A deputada estadual Macaé Evaristo foi nomeada como ministra dos Direitos Humanos e Cidadania em publicação extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira (9). A posse dela deve ser na próxima semana.

Na mesma edição do DOU também saiu o anúncio de férias da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Ela ficará fora entre esta segunda e sexta-feira (13). Anielle confirmou que foi uma das mulheres que denunciou Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos, por assédio sexual. Silvio foi demitido na sexta-feira (6).

Nova ministra de Estado

Macaé Evaristo é professora e formada em serviço social. Atualmente exerce o primeiro mandato como deputada estadual de Minas Gerais pelo PT. O nome dela foi anunciado nesta segunda pelo presidente Lula.

Pelas redes sociais, Macaé disse ser uma “honra” o convite para assumir a pasta. “Nosso país tem grandes desafios e esse é um chamado de muita responsabilidade”, disse.

Denúncias contra Silvio Almeida

O ex-ministro Silvio Almeida foi denunciado pela organização de defesa das mulheres Me Too. Na sexta-feira, o presidente Lula disse ser “insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações de assédio sexual.”

Silvio Almeida nega as acusações e disse que pediu para que Lula o demitisse para “conceder liberdade e isenção às apurações, que deverão ser realizadas com o rigor necessário.”