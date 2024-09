Macaé Evaristo, nova ministra de Lula, diz que prioridade será apurar denúncias de assédio Deputada entra para substituir o ex-ministro Silvio Almeida, demitido em meio a denúncias de assédio sexual Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 10/09/2024 - 18h01 (Atualizado em 10/09/2024 - 18h05 ) ‌



Deputada vai chefiar o Ministério dos Direitos Humanos Alexandre Netto/ ALMG

A deputada estadual Macaé Evaristo (PT-MG), anunciada como nova ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, afirmou nesta terça-feira (10) que a prioridade ao assumir o cargo será “fortalecer” as políticas da pasta, além de prometer apurar as denúncias de assédio recebidas pelo órgão.

“Por essa razão, eu me licencio do meu mandato em Minas, por entender que neste momento minha missão alcançará todo Brasil, assumo com grande responsabilidade dar encaminhamento a quase 7 mil denúncias de assédio, entre elas de assédio sexual contra crianças e adolescentes, recebidas no Ministério dos Direitos Humanos no ano de 2024″, disse.

A fala foi feita durante o último discurso da deputada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Durante a fala, Macaé se emocionou e agradeceu aos deputados e eleitores. Macaé Evaristo entra para substituir o ex-ministro Silvio Almeida, demitido em meio a denúncias de assédio sexual.

A deputada disse, ainda, não ter sido “fácil” aceitar o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para chefiar a pasta e destacou o compromisso com questões relacionadas as minorias.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (9) e a nomeação será publicada em edição extra do Diário Oficial da União. “Hoje convidei a deputada estadual Macaé Evaristo para assumir o ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ela aceitou. Assinarei em breve sua nomeação. Seja bem-vinda e um ótimo trabalho”, escreveu o presidente nas redes sociais.

Desde a última sexta-feira (6), a chefia da pasta federal era ocupada interinamente pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Com as denúncias de assédio, o Palácio do Planalto informou que Lula decidiu pela demissão de Silvio Almeida por considerar “insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações de assédio sexual.”

Saiba quem é Macaé

Nascida em São Gonçalo do Pará (MG), Macaé, de 59 anos, é graduada em Serviço Social, mestre e doutoranda em educação. Professora desde os 19 anos, ela foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária municipal (2005 a 2012) e estadual (2015 a 2018) de Educação em Belo Horizonte.

Ainda na área da educação, em 2013 e 2014, foi titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC (Ministério da Educação). Na pasta, Macaé coordenou programas para implementar escolas indígenas, integral e as cotas para ingresso de estudantes de escolas públicas, negros e indígenas no ensino superior.

