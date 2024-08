Maduro deve ‘arcar com consequências’, diz Lula sobre impasse na Venezuela Chavista foi declarado vencedor um dia depois da votação, mas parte da comunidade internacional e a oposição não aceitam o resultado Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 30/08/2024 - 10h22 (Atualizado em 30/08/2024 - 10h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

'Sinceramente, não sei o que Maduro fez', criticou Lula Divulgação/Governo Bolivariano da Venezuela – 30.8.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (30) que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deve “arcar com as consequências de seus gestos” em relação às eleições venezuelanas. Lula voltou a defender transparência nos resultados do pleito na Venezuela e afirmou ter “consciência” de que tentou ajudar o país vizinho.

A Venezuela foi às urnas em 28 de julho e, mesmo mais de um mês depois do pleito, a nação enfrenta um impasse político entre Maduro e a oposição, representada nas eleições pelo candidato Edmundo González. O chavista foi declarado vencedor um dia depois da votação pelo órgão eleitoral venezuelano, mas parte da comunidade internacional e a oposição não aceitam o resultado. Como o governo venezuelano não apresentou as atas eleitorais, que contêm os dados das urnas de cada zona, González afirma ter recebido cerca de 70% dos votos. Sem a divulgação das informações, o Brasil não reconhece nem refuta a suposta reeleição de Maduro.

“O Maduro que cuide de lá, ele que arque com as consequências do gesto dele e eu com as minhas. Eu tenho consciência política de que tentei ajudar muito, mas muito”, afirmou, ao declarar que não saber o que Maduro fez. “Ele fez uma opção política”, acrescentou, durante entrevista a uma rádio paraibana.