Maduro usa boné do MST durante discurso na Venezuela e agradece apoio de brasileiros Em meio a controvérsias sobre eleições, presidente venezuelano agradeceu apoio do movimento em encontro sobre orçamento Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 27/08/2024 - 19h52 (Atualizado em 27/08/2024 - 20h02 )



Presidente da Venezuela convidou MST para ir ao país plantar e colher

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, recebeu e usou um boné do MST (Movimento dos Trabalhadores sem Terra) durante um evento para discussão sobre uso de recursos públicos nesta terça-feira (27). “Como zamoristas, recebemos com amor o Movimento Sem Terra do Brasil. Bem-vindos”, disse ao agradecer a delegação brasileira. O momento foi gravado e publicado no canal oficial de Maduro no Youtube.

De acordo com ele, os brasileiros enviaram apoio para a realização da assembleia, que consulta a população sobre os projetos prioritários para alocação de recursos públicos. Essas cerimônias são uma das principais heranças do chavismo no país. Em outro ponto do discurso, ele convida os brasileiros a irem para a Venezuela se juntar às chamadas comunas.

“Convido o MST, que venha também com centenas de seus agricultores, que venham para produzir na Venezuela com sua experiência para as comunas. MST, me mande uma brigada de mil homens e mulheres do Brasil para produzir em terra venezuelana. Bem-vindo, Brasil. Bem-vindo, povo brasileiro, com revolução bolivariana”, diz.