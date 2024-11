Mais de 3 mil novas famílias são contempladas com R$ 150 mensais pelo DF Social Novos beneficiados precisam abrir conta social até dia 22; 70 mil famílias recebem o auxílio no Distrito Federal Brasília|Do R7 16/10/2024 - 18h18 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

3.419 novas famílias foram incluídas Divulgação/Sedes - Arquivo

A Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social do DF) selecionou 3.419 novas famílias do programa DF Social para receberem o auxílio de R$ 150 mensais. Para receber o pagamento, é preciso que os beneficiados abram uma conta social — diferente de uma conta bancária comum — até 18h da próxima terça-feira (22) no BRB (Banco de Brasília).

Os representantes familiares que não criarem a conta dentro do prazo, não vão receber o benefício nessa folha de pagamento e precisam esperar uma nova rodada de contemplação. A conta social pode ser aberta pelo aplicativo BRB Mobile.

É possível consultar no site do GDF Social para conferir se foi contemplado pelo benefício. No Distrito Federal, 70 mil pessoas recebem o auxílio mensal.

O DF Social é um programa de transferência de renda que concede R$ 150 por mês para famílias de baixa renda e que tenha renda per capita de até meio salário mínimo e sejam inscritos no CadÚnico (Cadastro Único).

Não é preciso solicitar inclusão no programa para participar, basta se encaixar nos quesitos. A seleção acontece de forma automática, de acordo com a priorização da disponibilidade orçamentária e dos públicos previstos.