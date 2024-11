Quase 34 milhões de eleitores estão aptos a votar neste domingo no segundo turno São Paulo é o município com o maior eleitorado habilitado, seguido de Belo Horizonte e Fortaleza Eleições 2024|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 25/10/2024 - 17h45 (Atualizado em 27/10/2024 - 02h00 ) twitter

33,9 milhões de eleitores em 51 cidades Bruno Peres/Agência Brasil - Arquivo

Neste domingo (27), um total de 33.996.477 eleitores estão aptos a votar no segundo turno das eleições municipais de 2024, quando serão escolhidos os novos prefeitos e vice-prefeitos de 51 municípios. Entre essas cidades, 15 são capitais, com São Paulo liderando em número de eleitores, totalizando 9.322.444. A votação ocorrerá das 8h às 17h, no horário de Brasília.

As 15 capitais que terão segundo turno são:

Aracaju (SE)

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Fortaleza (CE)

Goiânia (GO)

João Pessoa (PB)

Manaus (AM)

Natal (RN)

Palmas (TO)

Porto Alegre (RS)

Porto Velho (RO)

São Paulo (SP)

Além das capitais, 36 cidades também realizarão o segundo turno, incluindo Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Barueri (SP), Campina Grande (PB), Canoas (RS), Camaçari (BA), e Guarulhos (SP), entre outras.

Capitais com maior e menor número de eleitores

São Paulo é o município com o maior eleitorado habilitado, seguido de Belo Horizonte (1.992.984), Fortaleza (1.769.681), Manaus (1.446.122), Curitiba (1.423.722), Belém (1.056.251) e Goiânia (1.030.274). A capital com o menor número de eleitores é Palmas (TO), que pela primeira vez terá segundo turno, com 209.524 eleitores.

Entre os municípios não-capitais, os menores eleitorados estão em Imperatriz (MA), com 201.099 eleitores, Sumaré (SP), com 203.032, e Taboão da Serra (SP), com 212.345.

Regras para o segundo turno

Conforme a Constituição Federal, o segundo turno só ocorre em municípios com mais de 200 mil eleitores e quando nenhum candidato alcança a maioria absoluta (mais de 50%) dos votos válidos no primeiro turno. Os dois candidatos mais votados, então, disputam o segundo turno.

Candidaturas

Nos 51 municípios que terão segundo turno, há um total de 102 candidatos a prefeito, sendo 87 homens e 15 mulheres. Para o cargo de vice-prefeito, a disputa envolve 60 homens e 42 mulheres, totalizando também 102 candidatos.

Urnas eletrônicas

A Justiça Eleitoral preparou 97.392 seções eleitorais principais nas 51 cidades que participam do segundo turno, e cada seção contará com uma urna eletrônica.

São Paulo, por ter o maior número de eleitores, também terá o maior número de urnas: 26.553. Fortaleza (CE) e Belo Horizonte (MG) utilizarão 5.422 e 4.859 urnas, respectivamente, enquanto Camaçari (BA) terá o menor número, com 546 urnas.

Urnas extras também estarão à disposição para substituir equipamentos, caso necessário, garantindo que o processo de votação ocorra sem interrupções. A apuração dos votos começará logo após o encerramento das urnas, às 17h, no horário de Brasília.