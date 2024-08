Mala de origem desconhecida levanta suspeita de bomba na rodoviária interestadual do DF Bombeiros, BOPE e BPcães foram ao local para averiguar Brasília|Do R7, em Brasília 23/08/2024 - 17h09 (Atualizado em 23/08/2024 - 17h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

PMDF investiga suspeita de bomba nesta sexta Divulgação/PMDF - 23.08.2024

A PMDF (Polícia Militar do DF) foi acionada por volta de 15h30 desta sexta-feira (23) por suspeita de material explosivo em uma mala desconhecida na rodoviária interestadual de Brasília, no Distrito Federal. Equipes do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais), Bpcães (Batalhão de Policiamento com Cães), Corpo de Bombeiros e outros agentes de segurança foram ao local.

As equipes evacuaram o local e acionaram um robô para checar o conteúdo da bagagem. Esta matéria está em atualização.