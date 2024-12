‘Manifestar’, ‘apodrecimento cerebral’ e ‘brat’: veja expressões do ano eleitas por dicionários Palavras que já existiam e tinham definições prontas foram ressignificadas e voltaram a compor o vocabulário global Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 08/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/12/2024 - 02h00 ) twitter

"Manifestar", "brat", "apodrecimento cerebral" e "demure" foram eleitas palavras do ano em 2024 Divulgação/Inez Lopes

A cada ano a linguagem se transforma e novas palavras começam a ser integradas nas conversas do dia a dia. Para isso, os dicionários estão preparados para fornecer os significados desses termos e atualizar definições que podem mudar conforme a evolução dos idiomas e da comunicação global. A partir disso, os dicionários elegem anualmente as palavras mais relevantes no período.

Para 2024, as principais palavras citadas foram “manifestar”, “brain-rot”, “brat” e “demure”. Essas expressões existem há muitos anos, até mesmo séculos. Entretanto, ressurgiram e foram ressignificadas pelos usuários das redes sociais como um reflexo da cultura popular e da globalização.

Veja as palavras do ano de 2024:

Manifestar

Segundo o dicionário Cambridge, o verbo “manifest”, manifestar em português, foi buscado cerca de 130 mil vezes no site e se tornou um dos termos mais pesquisados, o que fez com que fosse eleita a palavra do ano pela instituição.

‌



O dicionário atribui a seguinte definição ao verbo:

Usar métodos como visualização e afirmação para ajudar a imaginar a conquista de algo que você queira, na crença de que, ao fazer isso, o desejo se torna mais suscetível a acontecer. (Dicionário Cambridge)

A palavra existe há mais de 600 anos, conforme a Cambridge, e tem diversos significados. Em 1380, ela foi utilizada pelo escritor Geoffrey Chaucer, considerado pai da literatura inglesa, com o significado verbal de “mostrar ou expressar algo de forma clara, por meio de sinais ou ações” e nominal de “facilmente notado ou óbvio”. Quase 300 anos depois, foi utilizada nas obras de Shakespeare com o mesmo significado.

‌



Sua definição foi alterada em 1793, quando começou a ser utilizada para descrever listas de passageiros e cargas presentes em barcos. Apenas a partir do século 20 o termo passou a significar o ato de fazer algo acontecer por meio da internalização e visualização.

A palavra se popularizou por meio de influenciadores que espalhavam a prática da manifestação para conseguir o que se deseja, algo que não é cientificamente comprovado. Segundo a Cambridge, o termo furou a bolha da internet em 2024 e passou a ser mencionado na mídia convencional por artistas, atletas famosos e empreendedores influentes.

‌



Apodrecimento cerebral

O dicionário Oxford elegeu “brain-rot”, “apodrecimento cerebral” em português, como a palavra do ano. A escolha foi feita a partir de uma votação com mais de 37 mil pessoas, após duas semanas de rodas de conversa e votações para decidir qual era a palavra ou expressão mais relevante.

A expressão é definida pelo dicionário como:

A suposta deterioração do estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente visto como o resultado de um consumo excessivo de materiais (agora particularmente conteúdo online) considerados como trivial ou não desafiador. (Dicionário Oxford)

Segundo a instituição, o uso do termo aumentou 230% entre 2023 e 2024, o que fez com que os especialistas percebessem a notoriedade da expressão, usada para capturar as preocupações sobre os impactos do consumo excessivo de conteúdos de baixa qualidade encontrados online, especialmente nas redes sociais.

O primeiro registro do termo foi feito pelo historiador Henry David Thoreau no livro Walden (A Vida nos Bosques), em 1854. Na obra, ele relatava sua experiência em viver uma vida simples em meio à natureza. A partir disso, concluiu que a sociedade favorecia ideias simples em vez de complexas e escreveu: “Enquanto a Inglaterra se esforça para curar o apodrecimento das batatas, ninguém irá se esforçar para curar o apodrecimento do cérebro, que prevalece de forma mais abrangente e fatal?”

Brat

Para o dicionário Collins, “brat” é uma palavra que combina com a energia de 2024 de canalizar a aceitação própria e, ao mesmo tempo, a rebeldia.

A publicadora de conteúdos educacionais define “brat” como:

Caracterizado por uma atitude confiante, independente e hedonista. (Dicionário Collins)

A expressão ficou famosa no mundo inteiro após se tornar título do álbum mais recente da cantora Charli XCX. A obra ganhou a internet com as canções animadas e o estilo simples da capa, feita com um fundo verde neon e a palavra “brat” em cor preta, na fonte Arial.

Antes, a expressão era utilizada para se referir a pessoas com comportamento mimado. Após o lançamento do álbum, ela foi ressignificada por Charli, que a usa para descrever uma garota que “está em meio a um colapso, mas curte festas enquanto isso” e que é “honesta, direta e um pouco volátil”.

Demure

Para o dictionary.com, “demure” (recatado, em português) foi a palavra de 2024. Segundo a plataforma, o uso do termo aumentou 1200% somente na internet entre janeiro e agosto.

A definição tradicional da palavra é:

Usada para descrever pessoas reservadas, quietas ou modestas. (Dictionary.com)

O termo já era usado historicamente para descrever um comportamento reservado e elegante. Entretanto, ele viralizou na internet após a influenciadora Jools Lebron utilizar o bordão “very demure, very mindful”, que significa “muito elegante, muito consciente”.

*Sob supervisão de Thays Martins