Marcos do Val ‘acampa’ no Senado após bloqueio de 70% do salário pelo STF Contas e bens do senador estão bloqueados por ordem do ministro Alexandre de Moraes Brasília|Do R7 04/09/2024 - 00h05 (Atualizado em 04/09/2024 - 00h18 ) ‌



Senador Marcos do Val (Podemos-ES) Pedro França/Agência Senado

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) resolveu acampar no Senado, nesta terça-feira (3), após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ter mantido bloqueio ao salário dele. O ministro autorizou o desbloqueio de somente 30% da remuneração do parlamentar. A informação foi confirmada ao R7 pela comunicação do senador.

Mais cedo, no plenário, Marcos do Val disse que teria que “morar no Senado”, pois está sem condições de se alimentar. “Eu vou achar algum corredor e vou morar aqui, vou deitar e vou dormir até quando perceber que isso foi um pesadelo, que isso não era real”, disse.

O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas e bens do senador em 7 de agosto. Do Val é investigado por atacar delegados da Polícia Federal que investigaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo corre em segredo de Justiça.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) entrou com um pedido para que as contas fossem desbloqueadas, mas a solicitação foi negada por Moraes. Mas no dia 27, o ministro atendeu pedido da defesa do senador e liberou 30% do salário de Marcos do Val.

A defesa do senador alega que a decisão “viola a Constituição, a legislação vigente e a jurisprudência consolidada em nossos tribunais”.