Marília Campos lidera intenções de votos em Contagem (MG), aponta pesquisa Atual prefeita da cidade aparece com 66% das intenções de voto na pesquisa estimulada realizada pelo Real Time Big Data Brasília|Do R7, em Brasília 30/07/2024 - 13h40 (Atualizado em 30/07/2024 - 13h40 ) ‌



Marília Campos, prefeita de Contagem (MG) Facebook/@mariliacampos.contagem

A atual prefeita de Contagem (MG), Marília Campos (PT), lidera a disputa pelo comando do Executivo no município nas eleições de 2024. De acordo com pesquisa do Real Time Big Data, encomendada pela RECORD e divulgada nesta terça-feira (30), a petista tem 66% das intenções de voto no cenário estimulado, quando o entrevistador apresenta os nomes dos possíveis candidatos.

O RealTime Big Data ouviu 1.000 pessoas, entre os dias 27 e 29 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MG-06483/2024.

Ainda no cenário estimulado, aparecem tecnicamente empatados, Cabo Junior Amaral (PL), com 12%; e Felipe Saliba (PRD), com 9%. Brancos e nulos somam 7%, não souberam ou não quiseram responder foram 6%. O pré-candidato Professor Gustavo Olímpio (PSTU) não pontuou na pesquisa.

Na entrevista espontânea, quando os nomes dos possíveis candidatos não são informados, Marília Campos aparece com 36% dos votos. Cabo Junio Amaral foi mencionado por 5% dos entrevistados, Felipe Saliba por 3% e Ademir Lucas por 1%. Outros 44% não souberam ou preferiram não responder, enquanto 9% optaram por votos nulos ou em branco.

A votabilidade dos candidatos também foi avaliada. Segundo a pesquisa, 39% dos entrevistados afirmaram que votariam com certeza em Marília Campos; 30% disseram que poderiam votar na atual prefeita; 26% responderam que não votariam nela; e 5% disseram que não a conhecem o suficiente para opinar.

No caso do Cabo Júnior Amaral, 8% dos entrevistados afirmaram que votariam com certeza, 22% disseram que poderiam votar, 52% responderam que não votariam, e 18% declararam que não o conhecem o suficiente para opinar.

Felipe Saliba obteve 5% dos entrevistados afirmando que votariam com certeza, 29% dizendo que poderiam votar, 49% declarando que não votariam, e 17% afirmando que não conhecem o candidato suficientemente para opinar.

Entre os candidatos pesquisados, Gustavo Olímpio foi o mais desconhecido dos eleitores, com 36% dos entrevistados afirmando que não o conhecem o suficiente para opinar. Outros 9% disseram que poderiam votar nele, enquanto 55% declararam que não votariam.

Aprovações

A pesquisa também avaliou o nível de aprovação dos eleitores em relação à atual prefeita, ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No caso de Marília, a aprovação atingiu 74%. Outros 20% responderam que desaprovam o governo dela, e 6% não souberam ou não quiseram responder. Zema tem 48% de aprovação, contra 46% de desaprovação e 6% de entrevistados que não responderam ou não souberam responder. Já o presidente Lula tem maioria desaprovando o governo, com 52% e 45% de aprovação, 3% de entrevistados não quiseram ou não souberam responder.