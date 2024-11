Marinha realizará troca da Bandeira Nacional em Brasília A cerimônia de substituição da Bandeira Nacional faz parte das celebrações do Dia do Marinheiro Brasília|Do R7, em Brasília 29/11/2024 - 10h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 10h49 ) twitter

Bandeira Nacional, na Praça dos Três Poderes, está permanentemente hasteada a 100 metros do chão

No próximo domingo (1º), às 10h, ocorrerá a troca do Pavilhão Nacional na Praça dos Três Poderes, organizada pela Marinha do Brasil. Este evento marca o início das comemorações do Dia do Marinheiro na capital federal, celebrado em 13 de dezembro.

A programação inclui o hasteamento da bandeira ao som do Hino Nacional e o toque de sete vivas com apito marinheiro, seguido por uma salva de 21 tiros de canhão. Haverá também o arriamento da bandeira substituída, acompanhado pelo Hino à Bandeira e o desfile da Guarda de Honra.

Para encerrar a cerimônia, a Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil fará uma apresentação, formando figuras e realizando evoluções enquanto toca dobrados militares e canções populares adaptadas. Além disso, haverá um desfile aéreo com aeronaves de asas fixa e rotativa.

O evento contará com a presença de famílias, autoridades civis e militares, além de representações escolares com alunos do Ensino Médio e Fundamental da rede de ensino da capital federal, incluindo participantes do Programa Forças no Esporte (Profesp), que visa proporcionar a prática de esportes a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social nas organizações militares, no contraturno escolar.

A solenidade, conhecida como “Bandeirão”, ocorre tradicionalmente no primeiro domingo de cada mês e é realizada em revezamento entre a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira e o Governo do Distrito Federal, conforme instituído pela Lei Federal nº 5.700 em 1º de setembro de 1971.

Serviço

Local: Praça dos Três Poderes

Data: 1º de dezembro de 2024

Horário: 10h