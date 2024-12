Mastruz com Leite, Timbalada, Durval Lélys e Bora de Bike; veja onde curtir o fim de semana Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 06/12/2024 - 15h56 (Atualizado em 06/12/2024 - 15h56 ) twitter

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

Com o fim de ano chegando, a agenda cultural do R7 já está em clima de festa! A lista de eventos deste fim de semana tem destaque para os festivais que contarão com a presença de Timbalada e Durval Lélys, exposições, festival de cinema italiano e o Bora de Bike, o passeio ciclístico organizado pela RECORD. As atividades começam nesta sexta-feira (6).

Banda fará gravação de DVD em Brasília Reprodução/Instagram @kamisa10

Kamisa 10

Com time completo, o grupo Kamisa 10 vai gravar o seu DVD em Brasília na próxima quarta-feira (11). Entre as atrações confirmadas estão, Léo Santana, Ferrugem, Menos é Mais, Zé Felipe e Hugo e Guilherme.

Onde: Arena BRB Mané Garrincha

Quando: quarta-feira (11)

‌



Horário: 19h30

Valor: a partir de R$ 90

‌



Os artistas cantarão juntos em festival de Brasília Reprodução/Instagram @durvallelys e @timbaladaoficial

Festival Playlist Brasília

Os braslieneses terão uma noite recheada de muita música com Limão com Mel, Banda Magníficos, Mastruz com Leite e Cavaleiros do Forró, neste sábado (7). O festival Playlist Brasília acontece em Santa Maria e promete muita agitação

‌



Onde: Rancho Bakuk – Santa Maria

Quando: sábado (7)

Horário: 21h

Valor: a partir de R$ 80

Voa Brasil

Brasília será tomada pela arte e pela música neste fim de semana. Com o fetival Voa Brasil que acontece no Parque da Cidade, o público poderá curtir a noite ao som de BaianaSystem, Marianda Aydar, BNegão, Ane Êoketu e entre outros. O evento está em sua segunda edição e espera receber mais de 4 mil pessoas.

Onde: Parque da Cidade

Quando: sexta (6) e sábado (7)

Horário: 19h

Valor: a partir de R$ 60

Festival Diva do Samba

O Clube do Choro recebe o Festival Diva do Samba nesta sexta-feira (6) e sábado (7). A 4ª edição do projeto traz uma homenagem à mulheres que cantam o estilo musical. Os nomes da noite serão: Clécia Queiroz, Karla Sangalati, Mirian Marques, Gija Barbieri, Karynna Spinelli e Fernanda Jacob.

Onde: Clube do Choro

Quando: sexta (6) e sábado (7)

Horário: 19h

Valor: gratuito

Pranchão Brasília

Brasília recebe a 2ª edição do Pranchão Brasília neste sábado (7). Para animar a galera, o cantor Durval Lelys e a banda Timbalada comandarão o evento. A festa terá um palco móvel, que permite mais proximidade entre os artistas e o público. O evento acontece no Pavilhão de Exposição do Parque da Cidade.

Onde: no Pavilhão de Exposição do Parque da Cidade.

Quando: sábado (7)

Horário: 18h

Valor: a partir de R4 180

Festival Estilo Brasil

Neste sábado (30), os brasilienses poderão curtir a noite com o cantor Silva. O evento também terá uma programação com outros cantores nos próximos dias. As apresentações acontecem no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Quando: até 14 de dezembro

Horário: 21h

Valor: a partir de R$ 80

Veja os espetáculos deste fim de semana Divulgação/Brasília Shopping e Reprodução/Instagram @G7comedia

Gigantes no Palco com a Pia Fraus: Mostra de Repertório

A Caixa Cultural apresenta o seu espetáculo “Gigantes no Palco com a Pia Fraus: Mostra de Repertório” até domingo (8), em Brasília. Serão três apresentações que mistura teatro, dança, circo e artes plásticas.

Onde: Teatro da Caixa Cultural

Quando: Sexta (6), sábado (7)e domingo (8)

Horário: 16h

Valor: a partir de R$ 30

O amor é uma aposta

Reunindo comédia e amor, o grupo G7 Comédia apresenta o seu mais novo esetácuo “O amor é uma aposta” neste sábado (7), No Teatro La Salle. A peça aborda como os jogos de apostas tem viciado e endividados diversas famílias, colocando em segundo plano o amor. A classificação é de 14 anos.

Onde: Teatro La Salle – 906 Sul

Quando: sábado (7) e domingo (8)

Horário: 19h

Valor: a partir de R$ 55

O Natal da Turma dos Cachorros

O Teatro do Brasília Shopping recebe o espetáculo “O Natal da Turma dos Cachorros” neste fim de semana. Na trama a Mamãe Noel enfrenta uma emergência e conta com a ajuda dos filhotes para garantir que todos os presentes sejam entregues a tempo. Com momentos de interação e muita diversão, a peça oferece experiência mágica para toda a família.

Onde:Teatro Brasília Shopping

Quando: sábado (7) e domingo (8)

Horário: 16h

Valor: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)

Festival ocorre apenas neste fim de semana Divulgação/Festival de Cinema Italiano

Festival de Cinema Italiano

Brasília recebe o Festival de Cinema Italiano com filmes produzidos entre 2023 e 2024, neste fim de semana. Os longas exploram temas universais e desafiadores, que vão das complexidades da sociedade contemporânea aos dramas mais íntimos e pessoais. A entrada é gratuita.

Onde: Cine Cultura Liberty Mall

Quando: sábado (7) e domingo (8)

Horário: Conferir sessões no site

Valor: gratuito

Exposições são gratuitas Divulgação/IFB e Caixa Cultural Brasília

Quem vê look não vê corre

O IFB (Instituto Federal de Brasília) inaugura, no JK Espaço Arte, a exposição “Quem vê look não vê corre” neste fim de semana. A mostra apresenta os TCC (Trabalhos de Conclusão de Curso) dos alunos de Tecnologia em Design de Moda. A exposição é gratuita e estará aberta até o dia 31 de janeiro de 2025.

Onde: Piso S1 do JK Shopping

Quando: até 31 de janeiro

Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 12h às 22h

Valor: gratuito

Hiper-Realismo no Brasil

A Caixa Cultural Brasília recebe a mostra “Hiper-Realismo no Brasil”, do artista Giovani Caramello. A exposição reúne rostos esculpidos em resina e silicone, que carregam as marcas do tempo. A entrada é gratuita.

Onde: Caixa Cultural Brasília

Quando: até 12 de janeiro

Horário: terça a domingo, das 9h às 21h.

Valor: gratuito

Indomináveis presenças

O CCBB está com a exposição “Indomináveis presenças” até 12 de janeiro. A mostra reúne 114 obras de 16 artistas, que abordam perspectivas de pessoas negras na arte contemporânea. A entrada é gratuita.

Onde: CCBB

Quando: até 12 de janeiro

Horário: Terça a domingo, das 9h às 21h

Valor: gratuito

Passeio ciclístico terá um percurso de 10 km Divulgação/Record Brasília

Bora de Bike

A 14ª edição do Bora de Bike acontece no próximo domingo (8), no Parque da Cidade, em Brasília. O passeio ciclístico terá um percurso de 10 km, e a concentração será no estacionamento ao lado do Pavilhão de Exposições, a partir das 7h. O evento também vai contar com sorteios de prêmios, apresentações musicais e atividades para toda a família. Desta vez, os ciclistas usarão roupas brancas em alusão à paz no trânsito.

Onde: Parque da Cidade

Quando: domingo (8)

Horário: 7h

Valor: gratuito

*Sob supervisão de Leonardo Meireles