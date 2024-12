MDB anuncia apoio a candidatura de Alcolumbre à Presidência do Senado Senador amapaense tem agora o apoio de nove partidos Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 04/12/2024 - 18h16 (Atualizado em 04/12/2024 - 18h16 ) twitter

MDB anuncia apoio a candidatura de Alcolumbre à Presidência do Senado

O MDB anunciou, nesta quarta-feira (4) o apoio a candidatura do senador Davi Alcolumbre (União-AP) na disputa pela Presidência do Senado. Agora a legenda, que tem 11 senadores, se tornou a nona a aderir à chapa do amapaense, que deve ter, até o momento, 75 votos. O anúncio foi feito pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Antes de anunciar apoio, o MDB redigiu uma carta com pedidos a Alcolumbre, sendo, entre outras coisas, a celeridade na tramitação de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que trata sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito e o pacote de propostas apelidado de “pacote em defesa da democracia”.

Até o momento, União Brasil, PSD, PL, PT, Podemos, PDT, PSB, PP e MDB já fazem parte da chapa dele. Maior bancada da Casa, o PSD deve ficar com o comando da principal comissão do Senado, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), sob a gestão do senador Otto Alencar (PSD-BA).

A legenda ainda combinou uma vaga na mesa, sendo a Primeira Secretaria, sob o comando da senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB). Caso as costuras se concretizem, será a primeira vez em 13 anos que uma mulher ocupa uma vaga oficial na mesa da Casa.

Já o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que possui nove senadores, deve ficar com a segunda vice-presidência do Senado. Ainda há a possibilidade de o partido comandar algum colegiado permanente. O PL pleiteia a primeira-vice-presidência do Senado e o comando de alguma comissão permanente, a exemplo da Comissão de Assuntos Econômicos.