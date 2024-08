Medalhista da Marcha Atlética, Caio Bonfim é recebido com festa em aeroporto de Brasília Familiares, amigos e admiradores se reuniram no saguão de desembarque para dar as boas-vindas ao atleta Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 13h32 (Atualizado em 09/08/2024 - 13h33 ) ‌



Essa é a 4ª olimpíada de Caio Bonfim Alexandre Loureiro/COB - 01.08.2024

O atleta Caio Bonfim, de 33 anos, foi recebido com festa na manhã desta sexta-feira (9) no Aeroporto Internacional de Brasília. Caio chegou de Paris nesta manhã, após conquistar medalha de prata na Marcha Atlética nas Olimpíadas de 2024, no último dia 1º. O prêmio é inédito para o Brasil e causou comoção em todo o país. Natural de Sobradinho, Caio treinava no Centro de Atletismo de Sobradinho.

“Estou emocionado. Estar com essa galera é onde me sinto abraçado. Estou muito feliz”, disse Caio à imprensa após desembarcar. O atleta acrescentou que a vitória olímpica era um sonho antigo. “Estou muito alegre de voltar para casa com a medalha. Estava satisfeito com minha carreira, mas sabia que conseguiria trazer a medalha. Graças a Deus, voltamos com a tão sonhada vitória olímpica”, afirmou.

Caio também disse que ver a recepção dos amigos, familiares e admiradores é como ganhar um segundo pódio. “Valeu a todo mundo que torceu, vibrou, ficou acordado até mais tarde. Valeu a pena. A medalha é nossa”, disse.

A comemoração com o marchador atlético, no entanto, não termina no Aeroporto. Durante o período da tarde, Caio vai participar de um carreata em comemoração ao seu feito histórico. No carro do Corpo de Bombeiros do DF ele vai desfilar pelas ruas da região e poderá ser acompanhado pela população.

A medalha de prata

Caio Bonfim chegou em segundo lugar na marcha atlética de 20km, completando o percurso em 1h19min9s, nona melhor marca da carreira dele. Ele ficou atrás apenas de Brian Pintado do Equador, que ganhou o ouro, fazendo o tempo de 1h18min55s. O espanhol Alvaro Martin chegou em terceiro lugar, dois segundos depois do brasileiro.

Caio começou a treinar em 2007 em Sobradinho e é considerado hoje um dos principais nomes da modalidade do país. Ele está na quarta olimpíada e entrou para a história ao concluir o percurso em segundo lugar. Antes de Paris, o atleta já tinha no currículo quatro medalhas em Jogos Pan-Americanos e duas em Mundiais.

Centro de Atletismo de Sobradinho

O Centro de Atletismo de Sobradinho é um projeto social que visa capacitar e treinar crianças, jovens e adultos a se tornarem atletas que teve início em 1990. Atualmente, pessoas de sete a 50 anos treinam no Centro, liderado pelo treinador João Sena e a esposa dele, Gianetti Oliveira, pais de Caio Bonfim.