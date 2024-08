Membros da comunidade científica vão ajudar no plano para reconstrução do RS Fortes chuvas atingiram o estado nos meses de abril e maio deste ano, deixando 183 mortos, 28 desaparecidos e 806 feridos Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 19/08/2024 - 08h02 (Atualizado em 19/08/2024 - 09h21 ) ‌



Cerca de 2,4 milhões de pessoas foram afetadas Gustavo Mansur/ Palácio Piratini - 25.5.2024

Uma portaria desta segunda-feira (19) estabeleceu que membros da comunidade técnico-científica participarão da reconstrução do Rio Grande do Sul, destruído pelas enchentes no primeiro semestre. A ideia é que os profissionais auxiliem na realização de um diagnóstico preliminar e na identificação de vulnerabilidades para evitar riscos de desastres futuros. Para isso, o governo federal criou um GT (Grupo de Trabalho), que deverá se reunir em Porto Alegre ou por videoconferência, caso os membros estejam em outras regiões.

O GT contará com a participação de dois representantes da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul e 14 membros da comunidade técnica, acadêmica e científica. O grupo se reunirá uma vez por semana, com reuniões extraordinárias, se necessário.

Entenda o tamanho da enchente em comparação com algumas cidades

Um dos representantes da secretaria presidencial será o coordenador dos trabalhos. A participação será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Objetivos

O GT deve prestar apoio ao governo federal para:

Realizar um diagnóstico preliminar sobre as causas e consequências sociais e econômicas da calamidade pública, decorrentes dos eventos climáticos no Rio Grande do Sul;

Analisar, sistematizar e elaborar propostas de linhas de pesquisa, estudos, projetos de extensão e propostas de políticas públicas para:

Reduzir as consequências sociais e econômicas do estado de calamidade pública;



Identificar vulnerabilidades para evitar riscos de desastres futuros.

Analisar propostas de ação para o processo de reconstrução do Estado de forma ambientalmente sustentável, socialmente justa e economicamente viável.

Enchentes

As fortes chuvas atingiram o estado nos meses de abril e maio deste ano, deixando 183 mortos, 28 desaparecidos e 806 feridos. Os municípios atingidos somam 478 — 96% do RS — e cerca de 2,4 milhões de pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas.

Tragédia no Rio Grande do Sul Luce Costa/Arte R7

Relatório

Um documento divulgado pelo Senge-RS (Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul) aponta que a falta de manutenção e atualização das casas de bombas e comportas de Porto Alegre contribuiu para a extensão das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. O sistema de proteção da capital gaúcha conta com cerca de 60 quilômetros de diques e 23 casas de bombas, que também possuem comportas.

Agronegócio

Mais de 17 mil propriedades rurais foram atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O governo estadual estima que a recuperação do solo custará mais de R$ 6 bilhões. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais colaboram com o agronegócio brasileiro. As safras de grãos e vegetais foram afetadas, e os impactos serão sentidos até a próxima temporada.