Mendonça pede destaque, e STF recomeçará análise de recurso contra condenação de Collor Placar para manter condenação de 8 anos e 10 meses estava em 6 a 2 quando ministro levou caso ao plenário físico do STF Brasília|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 09/11/2024 - 14h10 (Atualizado em 10/11/2024 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Collor foi condenado pelo STF em 2023 Jefferson Rudy/Agência Senado

O julgamento no plenário virtual do STF (Supremo Tribunal Federal) dos recursos apresentados pela defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello contra a decisão que o condenou a 8 anos e 10 meses de prisão, em regime fechado, será reiniciado no plenário físico após um pedido de destaque feito pelo ministro André Mendonça.

O ex-presidente e ex-senador responde pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

A maioria dos ministros já tinha votado por manter a condenação de Collor. Com o pedido de Mendonça, a análise do caso recomeça do zero.

Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux votaram para manter a sentença.

‌



Já os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes votaram para diminuir a pena de Collor. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido de julgar o caso.

A data para o julgamento ainda não foi definida pelo presidente do STF, Luís Roberto Barroso.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Condenação

Collor foi condenado em maio de 2023, mas ainda não começou a cumprir a pena porque aguarda os recursos.

O ex-presidente foi considerado culpado pelo recebimento de R$ 20 milhões em propinas da UTC Engenharia para direcionar contratos da BR Distribuidora.

‌



De acordo com a PGR (Procuradoria-Geral da República), quando era senador, entre 2010 e 2014, Collor teria usado a influência política para nomear aliados a diretorias estratégicas da BR e, assim, a viabilizar o direcionamento dos contratos.

Além das penas que somam quase 9 anos. Collor foi condenado a 90 dias-multa que podem ultrapassar os R$ 500 mil.

O julgamento no STF (Suremo Tribunal Federal) dos recursos apresentados pela defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello, contra a decisão que o condenou a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado será reiniciado após um pedido de destaque feito pelo ministro André Mendonça.