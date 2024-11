Mesmo com Lula ausente, Vieira diz que estão mantidas reuniões bilaterais às margens dos Brics Ministro das Relações Exteriores deve se encontrar com chanceleres de diversos países, como Rússia e Egito Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília, com Luiz Fara Monteiro, da RECORD 21/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 21/10/2024 - 14h39 ) twitter

Mauro Vieira Carlos Cruz/MRE - 16.09.2024

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta segunda-feira (21) que as reuniões bilaterais agendadas no contexto da cúpula dos Brics, em Kazan, na Rússia, estão mantidas. A decisão foi tomada mesmo após a ausência de Luiz Inácio Lula da Silva no evento, decorrente do cancelamento da viagem por causa de um acidente doméstico no Palácio da Alvorada, no último sábado (19). O presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, foi levado ao hospital e levou três pontos na região da nuca.

“A participação do Brasil é sempre igual. O presidente Lula infelizmente não pode estar presente, me pediu para que o representasse e vamos tratar, então, dos próximos passos dos Brics, a partir de amanhã. Os Brics, com [o tema da] expansão, é um processo de informação, e os chefes de Estado vão discutir todos os temas da agenda, que são os novos parceiros, as modalidades, os tempos”, explicou Vieira.

O ministro das Relações Exteriores destacou que as reuniões bilaterais estão mantidas, mesmo após o cancelamento da participação de Lula. “Já falei várias vezes com ministro [Sergey] Lavrov [da Rússia] por telefone e com os outros ministros, da África do Sul, da Índia, do Egito. Já estão todas marcadas”, informou o chanceler brasileiro.

Inicialmente, os Brics reuniam Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desde o início deste ano, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos fazem parte do grupo. Será a primeira cúpula com os novos integrantes. O evento se inicia a partir desta terça-feira (22) e o principal tema será a criação da categoria de países parceiros, discutida na última reunião do grupo, na África do Sul, no ano passado.

“Na Cúpula de Joanesburgo, em 2023, foram incorporados novos membros plenos e, naquela ocasião, se encomendou ao canal de Sherpas a elaboração da categoria de parceiros. É nisso que é consumido o nosso trabalho neste semestre, quais são os critérios para essa modalidade, e há uma expectativa de que, aprovada essa modalidade, possa ser feito um anúncio dos países que seriam convidados para integrar essa categoria”, explicou o secretário de Ásia e Pacífico do Itamaraty, embaixador Eduardo Paes Saboia.

A programação também inclui um jantar de boas-vindas oferecido pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, aos demais líderes. A presidência dos Brics, que é rotativa, está sob a Rússia até o fim de 2024. A partir de 1º de janeiro de 2025, o Brasil assume o comando do grupo.

Vieira é o chefe da delegação brasileira em função da ausência de Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta segunda-feira (21), o chefe do Executivo não tem agenda oficial e repousa na residência oficial e deve realizar novos exames na terça-feira (22).