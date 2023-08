Mesmo com Sabino no Turismo, União Brasil não garante apoio total ao governo no Congresso Políticos não prometem que toda a bancada vai seguir orientação do Executivo, mesmo com Celso Sabino no Turismo Mesmo com Sabino no Turismo, União Brasil não garante apoio total ao governo no Congresso

A- A+

Filiado ao União Brasil, Celso Sabino é ministro do Turismo Joédson Alves/Agência Brasil - 3.8.2023

Mesmo depois da posse nesta quinta-feira (3) de Celso Sabino como ministro do Turismo, dirigentes do União Brasil, partido dele, evitaram dizer se a legenda vai compor a base de apoio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional. Eles também não garantiram se todos os parlamentares da sigla vão votar a favor das pautas de interesse do Executivo.

O presidente nacional do União Brasil, deputado Luciano Bivar (PE), comentou que o ingresso de Sabino à estrutura do governo fortalece a relação do partido com Lula. De todo modo, ele disse que isso não significa apoio total ao governo.

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

“[A posse de Sabino] é apoiar o governo? Não, mas isso é um simbolismo e dá, efetivamente, uma musculatura muito grande. E a gente cada vez mais está integrado à governabilidade desse país”, declarou.

“Eu acho que essa posse do Celso Sabino é muito emblemática, mas isso não significa que, dogmaticamente, a gente esteja com o governo. Não é a qualificação do Celso que vai fazer com que haja mais apoio às pautas que dizem respeito ao governo”, acrescentou Bivar.

O presidente do União Brasil evitou falar quantos votos o partido pode entregar a Lula nas votações no parlamento. “Você fazer uma conta aritmética sobre quantos votos é difícil, porque o nosso partido veio da fusão de dois grandes partidos, o PSL e o Democratas. Então, tem pessoas ainda que tem que fazer um certo alinhamento, uma certa acomodação. Então, eu falar exatamente qual é esse percentual, é delicado para mim”, afirmou.

Líder do União Brasil na Câmara, o deputado Elmar Nascimento (BA) disse que nem todos os representantes do partido na Casa estão alinhados com o governo.

Leia também Lula diz que vai reunir empresas aéreas para discutir preço de passagens e ampliação de trechos

“Na bancada, nós temos as dificuldades de ter uma parte bem majoritária que tem acompanhado o governo, mas também tem que respeitar aqueles que têm diferenças, ou regionais ou ideológicas, e entender isso. O governo sabe desde o início dessas dificuldades”, frisou.



Nascimento comentou, ainda, que o governo precisa acomodar mais partidos na Esplanada para construir uma base de apoio mais sólida. “É importante consolidar a base, trazer partidos que, independente de não terem votado com o presidente, tenham ajudado na votação das matérias no primeiro semestre, para que, desta feita, possa consolidar uma base mais sólida.”

Questionado sobre como poderia contribuir para melhorar a governabilidade de Lula no Congresso, Sabino respondeu apenas que é preciso fortalecer a base de apoio do presidente.

“Quando pessoas que pensam igual se juntam pelo mesmo objetivo, e o Congresso Nacional tem o mesmo objetivo do governo, que é gerar emprego, produzir renda, melhorar o desenvolvimento no país, a tendência é que essa caminhada seja lucrativa para todos. Isso passa, também, pela consolidação e pelo fortalecimento da base do governo no Congresso.”