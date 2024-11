Metrô-DF não funciona neste domingo devido a serviços de manutenção No sábado, as operações acontecem sem alteração de horário, das 5h30 às 23h30; funcionamento volta ao normal na segunda Brasília|Do R7, em Brasília 27/11/2024 - 19h52 (Atualizado em 27/11/2024 - 19h52 ) twitter

Funcionamento volta ao normal na segunda-feira Miguel Ângelo/CNI -

O Metrô do Distrito Federal não vai funcionar no próximo domingo (1º) para a realização de serviços de manutenção e melhorias. Segundo a Companhia do Metropolitano, no sábado (30), a operação dos trens acontecerá em horário normal, das 5h30 às 23h30.

Em nota, o metrô reforçou o compromisso com o transporte seguro e eficiente. “O Metrô-DF agradece a compreensão da população e reforça seu compromisso com um transporte seguro e eficiente”, disse.

No domingo, será feito esmerilhamento (processo de manutenção utilizado em vias férreas para corrigir defeitos na superfície dos trilhos e prolongar sua vida útil) em 4.000 metros de trilhos.

Além disso, serão feitas atividades de roço e capina, atividades de poda de árvores que interferem na circulação de trens e atividades de impermeabilização também em 4.000 metros de trilhos.

O Metrô também prevê a instalação de alças pega-mão nos trens e manutenções preventivas em máquinas de chave, além de outros serviços que precisem de atenção. Na segunda-feira (2), a operação volta ao normal.

Descarga elétrica causa explosão

No dia 6 de novembro, na Estação Guará, o metrô registrou uma explosão causada por uma descarga elétrica nos trilhos. Usuários do transporte tiveram que evacuar os vagões depois que a fumaça tomou conta do local. Não houve feridos.

