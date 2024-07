Metrô-DF não vai funcionar em Ceilândia no próximo domingo para troca de trilhos Substituição é necessária devido ao desgaste natural do contato entre as rodas do trem e o trilho Brasília|Do R7, em Brasília 18/07/2024 - 13h45 (Atualizado em 18/07/2024 - 13h45 ) ‌



Metrô não vai funcionar nas estações de Ceilândia Divulgação/Metrô-DF -

O metrô do Distrito Federal terá funcionamento interrompido neste domingo (21) em Ceilândia para manutenção dos trilhos. Segundo o Metrô (Companhia do Metropolitano do DF) a suspensão da circulação vai ser durante todo o dia no trecho entre as estações Ceilândia Sul, Guariroba, Ceilândia Centro, Ceilândia Norte e Terminal Ceilândia. O funcionamento nas demais estações — do Centro Metropolitano a Central e de Samambaia a Central — será normal das 7h às 19h.

A suspensão é para realizar a segunda etapa da troca de trilhos na região. A substituição é necessária devido ao desgaste natural que ocorre com o tempo, com o contato entre as rodas do trem e o trilho, ambos de metal. Essa troca deve ocorrer, em média, a cada quatro anos.

A manutenção envolve corte de trilhos, soltura dos dormentes, posicionamento dos novos trilhos, nova fixação nos dormentes, soldas, entre outras ações, bem como o uso do veículo auxiliar, que fica posicionado na via adjacente, impossibilitando, portanto, a operação comercial durante o serviço de troca dos trilhos.

No último dia 7, foi feita a primeira etapa dessa operação, com a troca de aproximadamente 600 metros de trilhos; 861 dormentes com novos isoladores de fixação; 33 soldas aluminotérmicas e 30 barras de trilhos.

Como normalmente ocorre quando há suspensão da prestação de serviço ao público, o Metrô-DF aproveita para fazer outras atividades no sistema. Na primeira troca de trilhos, houve operação de roço e capina na área de Ceilândia Sul e a limpeza da trincheira de Ceilândia Centro, em uma área de aproximadamente 30.000 m².