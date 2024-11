Metrô e ônibus terão funcionamento estendido devido a jogo da Seleção nesta terça-feira Até às 23h30 todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 15/10/2024 - 12h27 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h42 ) twitter

Metrô terá funcionamento estendido nesta terça Miguel Ângelo/CNI -

O Metrô e os ônibus do Distrito Federal circularão por período prolongado nesta terça-feira (15) devido ao jogo da Seleção Brasileira contra o time do Peru no estádio Mané Garrincha, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Em nota, o Metrô informou que todas as estações ficarão abertas para embarque e desembarque até às 23h30. Das 23h30 às 00h30, somente a Estação Central, na Rodoviária do Plano Piloto, estará aberta para embarque e desembarque, as demais atuarão apenas com o desembarque dos passageiros.

Já os ônibus, por determinação da Secretaria de Transporte e Mobilidade, terão reforço nos horários de início e término da partida, com atenção para as linhas que saem da Rodoviária do Plano Piloto. O início do jogo está marcado para às 21h45 e a previsão dos organizadores é que pelo menos 70 mil pessoas assistam à partida no estádio.

Mudanças no trânsito

O trânsito na região central de Brasília também passará por mudanças. Segundo o Detran, haverá sinalização especial para facilitar o acesso e o fluxo de veículos. Além disso, serão montados diversos pontos de travessia de pedestres, além de monitoramento para impedir o estacionamento em área irregular.

Mudanças no trânsito começam antes do jogo Detran/Divulgação - arquivo

Na Via N1, altura do Planetário, será implantado um ponto de travessia de pedestres. A via que contorna a Arena BRB terá equipes dedicadas à sinalização e à fiscalização do estacionamento em locais proibidos, especialmente nas proximidades do Colégio Militar de Brasília e do estacionamento rotativo.

Nos horários de saída do jogo, previstos para 22h45 e 1h da manhã, a Via N1, nas proximidades do estacionamento leste do estádio, terá três faixas de rolamento liberadas para facilitar o acesso à Via N2 e a saída dos veículos. A rotatória da 5ª Delegacia de Polícia e a rotatória de acesso ao autódromo estarão fechadas. Além disso, o fluxo na na Via Contorno será direcionado em sentido único na Curva do Chinelo e no Cine Drive-in.

Semáforos em pontos estratégicos, como na interseção da SRPN com a Via N1 e na saída do estacionamento do Buriti, funcionarão em modo intermitente para facilitar o trânsito durante o evento.