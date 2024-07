Brasília |Do R7, em Brasília

Metrô no DF pega fogo, e circulação é interrompida parcialmente Episódio ocorreu na noite deste sábado (13); trem foi evacuado, e ninguém ficou ferido

‌



A+

A-

Um dos trens do Metrô do Distrito Federal pegou fogo na noite deste sábado (13), e a circulação precisou ser interrompida nas estações da Asa Sul. O episódio ocorreu entre as estações 110 Sul e 114 Sul. Segundo o Metrô, ninguém ficou ferido, pois o motorista evacuou o trem antes de o incêndio ter início.

“O Metrô informa que um trem apresentou falha e foi evacuado na Estação 110 Sul. Ao chegar na Estação 114 Sul, o piloto percebeu ainda sinais de fumaça e a via foi desenergizada. O Corpo de Segurança Operacional e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foram acionados e o incêndio em um dos carros foi controlado. Não houve feridos”, informou a companhia.

O trem foi rebocado ao pátio de manutenção para avaliar as causas do incidente. Segundo o Metrô, a circulação de trens não foi interrompida entre as estações Samambaia e Shopping e entre Ceilândia e Shopping.