Micro-ônibus tomba na BR-070 e deixa pelo menos 14 pessoas feridas no Distrito Federal Duas das vítimas foram levadas ao hospital em estado grave; caso aconteceu em Ceilândia, na altura do Setor de Indústrias Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 02/12/2024 - 10h25 (Atualizado em 02/12/2024 - 10h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas CBMDF/Divulgação - 1/12/

Um acidente envolvendo um micro-ônibus escolar e um carro de passeio deixou pelo menos 14 pessoas feridas, incluindo duas em estado grave, neste domingo (1º/12) no Distrito Federal. O caso aconteceu em Ceilândia, na BR-070, próximo ao Setor de Indústrias. Os primeiros socorros foram prestados ainda por populares que ajudaram os 28 passageiros do ônibus.

Segundo o relato das pessoas, o carro teria fechado o micro-ônibus em um dos retornos, o que causou o acidente. O corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência às 12h45, com 16 viaturas e uma aeronave de resgate. Um jovem de 16 anos apresentava traumatismo cranioencefálico com graves ferimentos e fraturas, enquanto uma mulher de 32 anos também apresentava suspeita de fratura no braço e na perna.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As demais vítimas apresentavam escoriações, ferimentos pelo corpo e queixas de dores na região da cervical e lombar. Além da equipe dos bombeiros, algumas vítimas foram atendidas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e passou por perícia no domingo.