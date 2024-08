Mil servidores aposentados no DF podem perder benefício por falta de prova de vida no Iprev-DF Iprev-DF estendeu prazo até o dia 14 deste mês para a prova de vida; sem regularização, benefício será suspenso Brasília|Do R7, em Brasília 06/08/2024 - 13h40 (Atualizado em 06/08/2024 - 14h08 ) ‌



Prova de Vida deve ser feita no Iprev-DF Tony Winston/Agência Brasília -

Quase mil servidores aposentados e pensionistas podem perder benefício por falta de prova de vida no Distrito Federal. Segundo levantamento realizado pelo Iprev (Instituto de Previdência dos Servidores do DF), em 1º de agosto, 5.430 aposentados e pensionistas, aniversariantes de janeiro a julho, ainda não tinham realizado a prova de vida de 2024. Desse total, 999 nascidos em março e abril estavam em situação irregular.

Para esse público, a autarquia prorrogou o prazo da comprovação anual obrigatória até o próximo dia 14, data de fechamento da folha. No entanto, caso a regularização não seja feita, o benefício será suspenso.

‌Em julho desse ano, o Iprev-DF suspendeu o pagamento de 664 beneficiários aniversariantes de janeiro e fevereiro que estavam pendentes junto à previdência do DF. Permanecem em situação irregular 601 aposentados e pensionistas que fazem aniversário nos dois primeiros meses do ano.

‌”No mês do aniversário dos beneficiários encaminhamos e-mail informando a respeito da prova de vida e, no mês subsequente, enviamos carta registrada com AR (aviso de recebimento), comunicando a não realização da prova de vida. Após dois meses da suspensão do pagamento, o Iprev encaminha um novo e-mail e faz uma nova tentativa, via ligação telefônica, para os aposentados e pensionistas que continuam com o pagamento suspenso”, explica o diretor de Previdência, Paulo Henrique de Sousa Ferreira.

‌Prova de vida

A prova de vida é uma comprovação anual que aposentados e pensionistas dos órgãos e entidades do GDF vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social precisam fazer no mês de aniversário para continuar recebendo os benefícios. Conforme o Decreto nº 39.276, de 6 de agosto de 2018, a prova de vida dos servidores aposentados e pensionistas possui caráter obrigatório.

‌Além disso, a Portaria nº 01, de 6 de janeiro de 2020, estabelece que a prova de vida deve ser realizada, anualmente, no mês de aniversário do servidor aposentado ou do pensionista. Os que não realizarem no prazo estabelecido são notificados por correspondência, com aviso de recebimento, para quitarem a pendência no prazo de 30 dias, sob pena de suspensão do pagamento do seu benefício.

‌Em 2023, o GDF garantiu o retorno de R$ 3,2 milhões aos cofres públicos por meio da prova de vida do Iprev-DF. Durante o ano, o instituto identificou o falecimento de 285 beneficiários. Por meio dessa comprovação anual obrigatória, o governo conseguiu impedir os pagamentos indevidos dos benefícios, que variam de R$ 4 mil a R$ 6 mil por segurado. O procedimento também garante maior transparência com o uso do dinheiro público.

‌Segundo a diretora-presidente do Iprev-DF, Raquel Galvão, os cofres públicos deverão ser ressarcidos em casos de recebimento irregular do benefício. “A prova de vida tem o objetivo de evitar tanto pagamento indevido quanto prejuízos ao Regime Próprio de Previdência Social do DF, além de garantir uma maior sustentabilidade do sistema. Quem receber algum dinheiro indevidamente, será inscrito na dívida ativa e deverá devolver os valores aos cofres públicos”, afirmou.

‌A comprovação pode ser feita presencialmente, em qualquer agência do BRB, ou pelo aplicativo Prova de Vida GDF, disponível na App Store e no Google Play, ou ainda nos formatos listados no site do Iprev.