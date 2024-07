Milei volta a chamar Lula de corrupto e ‘comunista’ dias antes de visita ao Brasil

Alto contraste

Declarações foram publicadas nas redes sociais Reprodução/ redes sociais

O presidente da Argentina, Javier Milei , voltou a acusar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de corrupção e chamá-lo de “comunista”. A fala, publicada nas redes sociais, é direcionada a uma pessoa em que o nome não é citado. Entretanto, Milei se refere como “perfeito dinossauro idiota”. O representante argentino também acusa Lula de interferir nas eleições presidenciais da Argentina.

“Depois dos ataques de Lula (especialmente sua forte interferência na campanha eleitoral e sólido apoio à campanha mais suja da história) ele reclama porque eu lhe respondo com sinceridade (ele foi preso por corrupção e é comunista)”, diz o texto.

Na semana passada, o líder também disparou ofensas a Lula, em resposta a uma cobrança por parte do petista de um pedido de desculpas por declarações anteriores, feitas ao longo da campanha eleitoral argentina. Na publicação, Milei insiste, ainda, que a tentativa de golpe de estado na Bolívia seria uma “fraude montada”. No último dia 26, militares armados e tanques do Exército cercaram e invadiram o palácio presidencial em La Paz, capital da Bolívia.

EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA

1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato;

2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista;

3. Luego de las… — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024

Nesta segunda-feira (1º), o porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni, confirmou a desistência do presidente argentino na reunião da Cúpula do Mercosul, que ocorre em Assunção, no Paraguai, no próximo dia 8. Apesar do cancelamento, Milei deve participar da CPAC (Conferência de Ação Política Conservadora), que será realizada em Balneário Camboriú (SC) e terá a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro .

No lugar de fazer sua estreia no Mercosul, no dia 8 em Assunção, Milei vai cumprir agendas internas na Argentina e enviar sua chanceler Diana Mondino. Segundo a Casa Rosada, ele tinha uma viagem planejada a Tucumán, na Argentina, e o governo não deseja que ele passe por uma “agenda sobrecarregada”.