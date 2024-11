Militares deram início a plano para matar Moraes, mas desistiram: ‘Abortar’ PF diz que objetivo do grupo seria ir até a casa do ministro do STF para cometer o crime, mas trama foi cancelada de última hora Brasília|Do R7, em Brasília 19/11/2024 - 17h54 (Atualizado em 19/11/2024 - 18h49 ) twitter

Envolvidos no plano queriam ir até a casa do ministro Gustavo Moreno/STF

A investigação da Polícia Federal sobre os militares que montaram um plano para matar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes revelou que os envolvidos no caso deram início ao que foi planejado, mas desistiram de levar a trama adiante de última hora. Os militares combinaram como seria a ação e já estavam a postos para cometer o crime, mas abortaram o plano.

A PF descobriu que os militares envolvidos no plano tinham monitorado o itinerário de Moraes durante o mês de dezembro de 2022. A corporação afirma que “os dados obtidos demonstram que militares, em perceptível integração criminosa, planejaram e executaram uma operação clandestina com emprego de técnicas típicas de agentes de forças especiais”.

O plano para a morte de Moraes foi posto em prática em 15 de dezembro de 2022. Os envolvidos no caso criaram um grupo em um aplicativo de mensagens e decidiram usar codinomes para esconder a real identidade de cada um. Eles escolheram nomes de países: Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Japão e Gana.

Às 20h42 daquele dia, “Gana” avisou que tinha chegado a um endereço previamente estabelecido pelo grupo. A localização dele, de acordo com a Polícia Federal, era perto da casa de Moraes em Brasília.

‌



“Gana” questionou aos demais: “Qual a conduta?”. Em resposta, outro homem disse: “Aguarde”.

Troca de mensagens no grupo criado para discutir o plano contra Moraes Reprodução/Polícia Federal

Quinze minutos depois, a pessoa com codinome “Áustria” avisou no grupo que estava quase chegando no mesmo local. “Tô perto da posição. Vai cancelar o jogo?”, questionou.

‌



Passados 2 minutos, os envolvidos no plano decidem interromper a ação. “Abortar... Áustria... volta para local de desembarque... estamos aqui“, escreveu um homem com o codinome ”teixeiralafaiete230″.

Troca de mensagens no grupo criado para discutir o plano contra Moraes Reprodução/Polícia Federal

No relatório da investigação, a PF destacou que “considerando que a ordem para abortar a missão foi dada às 20h59min por ‘teixeiralafaiete230′, novamente a contextualização do conteúdo e horários das mensagens são convergentes com a possibilidade de ‘Gana’ estar nas imediações da residência funcional do ministro".

‌



A corporação frisou que o endereço onde Moraes morava à época tinha “pertinência geográfica com a localização de “Gana” no período da realização da ação clandestina".

“Conforme exposto, contextualizando o conteúdo e horários das mensagens com a simulação de percurso, é plenamente plausível que a pessoa de codinome “Gana” estivesse próxima a residência funcional do ministro Alexandre de Moraes", enfatizou a PF em outro trecho do relatório.