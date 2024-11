Ministério da Gestão autoriza nomeação de 120 aprovados em concursos da ANTT e ANAC Serão chamados 70 candidatos aprovados no concurso da ANAC e 50 aprovados na ANTT Economia|Do R7, em Brasília 29/10/2024 - 10h52 (Atualizado em 29/10/2024 - 11h17 ) twitter

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorizou nesta terça-feira (29) a nomeação de 120 aprovados nos concursos da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Ao todo, serão 50 candidatos aprovados no concurso público para provimento de vagas no cargo de especialista em regulação de serviços de transportes terrestres, da ANTT, e 70 aprovados no cargo de Especialista em regulação de aviação civil, da ANAC. As portarias com as autorizações foram pubicadas no Diário Oficial da União.

Segundo a pasta, o provimento depende da existências das vagas na data de nomeação dos novos servidores e da declaração do respectivo ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira.

A responsabilidade pela verificação prévia das condições para a nomeação dos candidatos aprovados nos concursos públicos será das próprias agências.