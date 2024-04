Ministério da Gestão publica edital de concurso com 200 vagas e salário inicial de R$ 8.300

Alto contraste

A carga horária é de 40 horas semanais (Rovena Rosa/Agência Brasil - Arquivo)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou um concurso para a contratação de 200 vagas em diversas áreas com ensino superior com salário inicial de R$ 8.300. Essas contratações serão temporárias, destinadas a atender necessidades específicas de interesse público por tempo determinado.

As inscrições estarão disponíveis no período de 2 a 20 de maio, através do site do Instituto AOCP, sendo necessário o pagamento de uma taxa no valor de R$ 60. Os contratos terão duração de até quatro anos, com possibilidade de prorrogação, e os profissionais selecionados receberão remuneração de R$ 8.300.

As vagas serão distribuídas entre especialistas em tecnologia, logística e gestão, reservando 20% delas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência. Os requisitos mínimos incluem a conclusão do ensino superior.

As áreas contempladas para especialização são:

Análise de processos de negócios;

Ciência de dados;

Desenvolvimento de software;

Experiência do usuário (UX);

Gestão de projetos;

Infraestrutura de tecnologia da informação;

Segurança da informação e proteção de dados.

O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, organizada pelo Instituto AOCP;

Procedimento de heteroidentificação, destinado aos candidatos autodeclarados negros, também sob responsabilidade do Instituto AOCP;

Perícia médica, para candidatos autodeclarados pessoas com deficiência, a cargo do Instituto AOCP;

Avaliação de títulos, certificações e experiência profissional, de caráter classificatório, também conduzida pelo Instituto AOCP.