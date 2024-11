Ministério da Justiça cria grupo de trabalho para combater facções criminosas no RJ Iniciativa foi anunciada nesta semana e pretende mapear o fluxo econômico dos grupos criminosos Brasília|Do R7, com informações do Ministério da Justiça 31/10/2024 - 07h40 (Atualizado em 31/10/2024 - 10h09 ) twitter

Grupo vai mapear fluxo do dinheiro nas facções Divulgação/MJSP - 29.10.202

O MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) criou um grupo de trabalho para combater as facções criminosas do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito nesta semana pelo secretário Mario Sarrubbo, da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública) em visita ao secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor César Santos.

O objetivo é mapear o fluxo econômico das organizações criminosas e estabelecer uma rede de inteligência voltada a desarticular essas facções de maneira estrutural e financeira, com foco em áreas estratégicas.

A proposta reúne todas as forças de segurança e conta com a participação da Senasp para elaborar o diagnóstico e um plano de ação com foco na retomada de territórios dominados pelo tráfico. O grupo de trabalho pretende integrar as diversas agências e forças policiais, com parcerias internacionais, para garantir a desmobilização das facções.

Segundo o secretário, em ocasiões anteriores, o foco das ações eram operações policiais, mas, desta vez, ele será mais abrangente. “O que precisamos agora é entender e atacar a economia do crime e o ciclo financeiro que o sustenta”, disse.

‌



O GT vai mapear a origem e o destino do dinheiro e como ele alimenta o domínio sobre certos territórios. “Estamos atentos ao grande número de fuzis no Rio de Janeiro, um claro sinal de controle territorial. Conhecemos bem os caminhos que trazem essas armas e vamos trabalhar nesse aspecto também”, ressaltou Sarrubbo.

Já o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro disse ver com “bons olhos” a iniciativa de representantes do Governo Federal de ir até a capital fluminense.

‌



“Os desafios enfrentados no Rio e em outras unidades da Federação são essencialmente os mesmos: organizações criminosas tomando territórios, subjugando populações, adquirindo armamento de guerra e acumulando poder financeiro”, resumiu Santos.

Para enfrentar essas ameaças, segundo ele, é preciso desenvolver políticas de Estado, estruturadas para médio e longo prazos. “Políticas essas que tragam os resultados que todos esperamos. A integração é o caminho e é o que vamos fazer a partir de hoje”, afirmou.

‌



Força Nacional

A Força Nacional de Segurança Pública, coordenada pela Senasp, está no Rio de Janeiro desde outubro de 2023 para apoiar a PRF (Polícia Rodoviária Federal) em operações focadas no combate ao roubo de cargas nas rodovias federais. Em 13 de setembro, o período de atuação foi prorrogado por mais 90 dias.

Desde o início da operação, cerca de 300 agentes foram mobilizados. O investimento no estado foi de aproximadamente R$ 20 milhões até o momento. Durante a Operação Palladium, uma das principais que ocorreu entre Força Nacional e PRF, foram recuperados mais de 710 veículos; além da apreensão de 6.926 munições, 61 armas curtas e 34 fuzis, 9,3 toneladas de maconha, 501,8 quilos de cocaína e 67 mil comprimidos de ecstasy.

Na operação 1,2 mil pessoas também foram detidas e R$ 593 mil recuperados.