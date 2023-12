Ministério da Justiça pede à PF investigação sobre ameaça a Lula em rede social

A- A+

Ameaças a Lula serão investigadas Ricardo Stuckert/Presidência da República — 20.12.2023

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, afirmou nesta terça-feira (26) que determinou que a Polícia Federal investigue ameaças ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na internet. "As redes sociais não são e não serão um terreno de incentivo a crimes contra as autoridades", disse.

A publicação em questão é um comentário em um dos posts do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em que o parlamentar comenta a notícia de que o presidente Lula passará a virada do ano em uma praia privativa controlada pelas Forças Armadas. Em resposta a essa publicação, um dos comentaristas sugere: "Precisamos fazer uma vaquinha para pagar um mercenário com um rifle de precisão".

Mais cedo, Lula embarcou para a Restinga da Marambaia, área privativa de praia no litoral sul do Rio de Janeiro. A previsão é de que o presidente e a primeira-dama, Janja da Silva, passem o Réveillon no local. O descanso deve durar até 3 de janeiro, período em que não há compromissos oficiais do chefe de Estado planejados.

A Restinga da Marambaia, com cerca de 40 km de extensão e largura que varia de 120 a 1.800 metros, serve como uma ilha-barreira que divide a baía de Sepetiba e o oceano Atlântico. A parte submersa da restinga chega a 2 metros de profundidade.

O local, que fica a 20 km da praia da Barra da Tijuca, na capital fluminense, é uma faixa de areia contínua, com dunas e arbustos. A administração da região é dividida entre o Exército, a Marinha e a Força Aérea.