Ministério da Justiça prorroga permanência da Força Nacional no RJ por mais três meses Portaria foi publicada nesta quarta-feira; pasta também confirmou o envio de homens para ajudar no combate a incêndios no AM

Alto contraste

A+

A-

Permanência da Força Nacional no RJ foi estendida até setembro (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) prorrogou a permanência da Força Nacional no estado do Rio de Janeiro por mais três meses. A portaria, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (5), esclarece que o batalhão deve apoiar forças de segurança locais para garantir a preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio. “O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública”, ainda especifica a publicação. Além disso, pasta também confirmou o envio de homens para ajudar no combate a incêndios florestais no estado do Amazonas.

A Força Nacional foi criada em 2004 e é formada por policiais militares, bombeiros militares, policiais civis (delegados; agentes e escrivães) e perito. Ela não faz parte das Forças Armadas, e o envio dos integrantes deve ser solicitado por governadores de estado ou Ministros de Estado para apoiar o órgão ou um ente estadual ou um ente federal.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O batalhão atua desde outubro do ano passado junto a PRF (Polícia Rodoviária Federal), principalmente em áreas metropolitanas da cidade do Rio de Janeiro. O principal objetivo é o patrulhamento de rodovias para impedir a circulação de cargas e veículos roubados, além de coibir o tráfico de drogas e armas.

Incêndios Florestais

O ministro Ricardo Lewandowski também assinou a portaria que autoriza o envio de homens para combater os incêndios florestais em municípios do Amazonas. São eles: Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Lábrea e Manicoré.

Mapa indica os focos de calor no estado do Amazonas (Reprodução/Governo do Amazonas)

Segundo dados do estado, existem 409 focos de calor na região, um aumento de 129,78% em comparação com o ano passado. Somente em áreas prioritárias, as ocorrências ficam em 202. Os dados são de janeiro até esta domingo (2). Ao longo deste ano, o mês de janeiro registrou o maior número de focos de incêndio, com 160. Em comparação a 2023, o índice representa um aumento de 321%.