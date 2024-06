Ministério do Desenvolvimento libera R$ 10,2 milhões para ações da Defesa Civil em Porto Alegre

Alto contraste

A+

A-

Agentes da Defesa Civil em ação para ajudar Porto Alegre (Alex Rocha/ PMPA)

O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional vai transferir R$ 10,2 milhões para a cidade de Porto Alegre (RS). O decreto que autoriza a transferência do valor foi publicado nesta terça-feira (11), no Diário Oficial, e também estabelece que o montante deve ser utilizado para subsidiar ações da Defesa Civil na região. A capital do estado foi uma das cidades mais atingidas pelos fortes temporais dos últimos meses. O prazo de execução é de 180 dias.

O sistema da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade mostra que 160.210 pessoas foram afetadas pelas enchentes, com os moradores dos bairros de Sarandi e Menino Deus os mais impactados. Além disso, 45.970 empresas também foram afetadas pelas fortes chuvas.

Painel da prefeitura mostra impacto das enchentes na cidade (Reprodução/ Prefeitura de Porto Alegre)

A Defesa Civil local tem ajudado a população com a distribuição de kits de limpeza e higiene, cestas básicas, cobertores e água potável. Além disso, os agentes trabalham na identificação de áreas de risco para possíveis deslizamentos de terras e novas inundações.

🚨🧼 Nesta segunda, 10, distribuímos kits de limpeza para 185 famílias da Ilha das Flores, afetadas pela enchente de maio. Continuamos empenhados em apoiar nossa comunidade e ajudar na recuperação.Juntos, somos mais fortes! #DefesaCivilPOA #ApoioComunitário #PortoAlegreSolidária pic.twitter.com/oiOx0HsSFo — Defesa Civil de Porto Alegre (@defesacivilpoa) June 10, 2024

A prefeitura estipula que 25.065 famílias de baixa renda foram afetadas pelo fenômeno climático, com a maioria achando até R$ 109 por mês. Além disso, o governo local calcula de 11.702 PcDs (Pessoa com Deficiência) também sofreram impactos com as enchentes, com 4.438 moradores com alguma deficiência física e 2.455 moradores com baixa visão.

Publicidade

Famílias de baixa renda foram as mais afetadas (Reprodução/Prefeitura de Porto Alegre)

Impacto na casa dos bilhões

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As empresas começaram a calcular os estragos provocados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Só no setor automotivo, o prejuízo é estimado em pelo menos R$ 1,5 bilhões com a perda de veículos e danos às lojas. Além disso, seguradoras estimam que 200 mil veículos da população foram atingidos.