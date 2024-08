Ministério do Trabalho emite alerta sobre e-mails falsos que solicitam downloads de arquivos Segundo a pasta, toda a comunicação é realizada por canais oficias, como o DET Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 22/08/2024 - 07h47 (Atualizado em 22/08/2024 - 07h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

População deve procurar canais oficiais Agência Brasil/Arquivo

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitiu um alerta sobre um suposto golpe envolvendo serviços da pasta. Criminosos estariam enviando e-mails falsos solicitando o download de certos arquivos. “Qualquer pessoa que receber um e-mail alegando ser do MTE não deve abrir links nem fornecer informações pessoais, pois isso pode ser uma tentativa de fraude”, afirmou. Ainda segundo a pasta, toda comunicação é realizada por canais oficiais, como o DET (Domicílio Eletrônico Trabalhista).

A prática é conhecida como “falso download” e, ao baixar o arquivo, a vítima permite o acesso aos seus dispositivos. O arquivo, conhecido como “readline stealer”, atua como um “ladrão de dados” e também pode instalar outros programas maliciosos. Com isso, os criminosos podem ter acesso às redes sociais e dados bancários.

Em caso de dúvidas, entre em contato diretamente com o MTE pelo telefone 158, pelo Fala.BR no site falabr.cgu.gov.br/web/home, ou consulte o site oficial para verificar a autenticidade da comunicação.

O que é o DET?

O DET é um sistema do Governo Federal, administrado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do MTE, criado para facilitar a comunicação eletrônica entre a Inspeção do Trabalho e os empregadores. A pasta está promovendo uma campanha de divulgação do DET.

No entanto, as mensagens são enviadas apenas através do sistema para todos os empregadores, inclusive domésticos, que utilizam o FGTS Digital, o próprio DET ou transmitem eventos pelo eSocial.