Ministério faz leilão de barras de ouro com lance inicial de R$ 16 milhões e pagamento à vista Processo está aberto para pessoas físicas ou jurídicas até esta quarta-feira; ao todo, serão leiloados 54,4 kg do metal precioso Brasília|Do R7, em Brasília 23/07/2024 - 12h26 (Atualizado em 23/07/2024 - 12h26 ) ‌



Certame é promovido pelo Ministério da Justiça Divulgação/Polícia Federal

O MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) promove até esta quarta-feira (24) um leilão eletrônico de 54,4 kg de barras de ouros apreendidas em operação da Polícia Federal no Amazonas. Ao todo, são três lotes, com preços que variam entre R$ 16 milhões e R$ 810 mil. Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão, que é feito de forma online.

A comercialização é realizada pela Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos), e os valores arrecadados serão encaminhados para os cofres da União e revertidos para políticas públicas. Os interessados devem acessar o site Leiloeiro Público Oficial.

Veja detalhes dos lotes:

1° lote: 47 kg e lance inicial de R$ 16.879.277,61

Preço leva em conta a cotação do ouro do Banco Central em 06/2024 Divulgação/Polícia Federal

2° lote: 4,4 kg, divididos em 12 barras de ouro, e o lance inicial é de R$ 1.678.628,34;

O segundo lote conta com 12 barras de ouro Divulgação/Polícia Federal

3° lote: 2,8 kg, em três barras e um pedaço de ouro, e o lance inicial é de R$ 810.628

Último lote conta com três barras e um preço de ouro Divulgação/Polícia Federal

Gestão

A Senad é responsável pela gestão dos ativos apreendidos e perdidos, em favor da União, em decorrência do tráfico de drogas e de crimes conexos, para posterior alienação.

Os valores arrecadados nos leilões são repassados para fundos especificados na legislação. Entre eles, estão o Funapol (Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal), FNSP (Fundo Nacional de Segurança Pública, Funad (Fundo Nacional Antidrogas) e Funpen (Fundo Penitenciário Nacional).