Ministério Público denuncia homem que atropelou três vezes e matou ex-mulher no DF Wallison Felipe de Oliveira teria ameaçado a vítima horas antes de cometer o crime no Setor Sul do Gama Brasília|Do R7 09/09/2024 - 13h55 (Atualizado em 09/09/2024 - 14h11 ) ‌



Homem atropelou a ex-companheira três vezes CBMDF/Divulgação - 20

O Ministério Público do Distrito Federal denunciou Wallison Felipe de Oliveira, de 29 anos, por atropelar e matar a ex-companheira, Juliana Barboza Soares, no Setor Sul do Gama (DF) no último dia 20 de agosto. O homem também atingiu a filha e a mãe da vítima, que foram socorridas e levadas ao hospital. Juliana, no entanto, foi atingida três vezes por Wallison e morreu no local. O R7 tenta contato com a defesa de Wallisson, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Na denúncia apresentada à Justiça do Distrito Federal, o MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) aponta que Juliana foi vítima de um homicídio quadruplamente qualificado: motivo torpe, porque Wallison não se conformava com o fim do relacionamento; emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, que foi atropelada de forma imprevista; meio cruel, porque ele passou por cima de Juliana três vezes, causando diversas fraturas graves; e feminicídio.

Na avaliação do MPDFT, as tentativas de homicídio também foram praticadas para dificultar a defesa da filha e da mãe de Juliana. A denúncia do Ministério Público detalha que, na noite do crime, Juliana comemorava seu aniversário em um bar com familiares e amigos quando Wallison chegou no local e a ameaçou de morte.

O homem esperou que a ex-companheira deixasse o estabelecimento, por volta das 23h e, enquanto ela caminhava com a filha de cinco anos, acelerou o carro e atropelou as duas. A seguir, ele voltou a acelerar e atropelou Juliana mais duas vezes.

Crime registrado por câmeras

Uma câmera de segurança registrou o momento do crime. No vídeo, é possível ver o carro de Wallisson avançando sobre as três mulheres, logo depois, ele retorna e atinge Juliana pela segunda vez. Outro motorista que estava na rua desce do carro para ajudar, no momento em que Wallisson volta com o carro e tenta atingir pela terceira vez a ex-companheira (veja vídeo abaixo).

Pelo circuito de segurança, no entanto, não é possível confirmar se Wallisson atinge Juliana pela terceira vez. Depois de atropelar a ex-companheira, Wallisson abandonou o carro e fugiu a pé.