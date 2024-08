Ministério Público do DF realiza mutirão de reconhecimento de paternidade neste sábado Evento será na Promotoria de Justiça do Gama, até às 13h; programação inclui orientações médicas e lazer Brasília|Do R7, em Brasília 17/08/2024 - 08h34 (Atualizado em 17/08/2024 - 08h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Programa no DF já garantiu 8,1 mil reconhecimentos ED FERREIRA/MPDFT.

O Ministério Público do Distrito Federal, em comemoração ao 20º aniversário da sede da Promotoria de Justiça do Gama e ao 27º da Promotoria de Justiça de Defesa da Filiação, realiza neste sábado (17) um mutirão de reconhecimento de paternidade. O evento ocorre das 9h às 13h na Promotoria de Justiça do Gama e vai oferecer rodas de conversa sobre violência doméstica, além de orientações médicas, nutricionais, odontológicas e uma brinquedoteca para as crianças.

Mais de 600 mães de alunos de escolas públicas do Gama, desde a creche ao 9º ano, que não possuem o nome do pai na certidão de nascimento, foram notificadas para participar.

A Promotoria de Justiça de Defesa da Filiação, pelo programa Pai Legal, estará à disposição para iniciar a investigação de paternidade, pedir acordo de alimentos e tirar dúvidas sobre direitos e deveres dos pais. Se necessário, será possível também a realização de exame de DNA sem custo para as famílias.

Pai Legal

Criado em 2002, o programa busca garantir o direito fundamental de crianças e adolescentes terem o nome do pai na certidão de nascimento. A Profide atua em três frentes: Pai Legal Cartórios, Pai Legal nas Escolas e Identidade Legal.

‌



Além do mutirão neste sábado, pais ou mães interessados em solicitar a investigação de paternidade podem entrar em contato pelos seguintes canais:

Site www.mpdft.mp.br e acessar o Espaço Cidadão/Investigação de Paternidade para preencher o formulário eletrônico;

E-mail: pailegal@mpdft.mp.br;

Celular/Whatsapp (61) 99363-5627; e

Telefones (61) 3343-9557 / 3343-9964/ 3343-9876

Participe do mutirão:

Local: Promotoria de Justiça do Gama - Setor Leste Industrial, Sind QI 1 - Gama Leste (em frente ao Corpo de Bombeiros)

‌



Horário: das 9h às 13h

Evento aberto ao público.