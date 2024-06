Ministério Público recomenda que GDF nomeie 230 servidores para vigilância sanitária

Alto contraste

DF tem déficit de 265 servidores (Ualisson Noronha/Agência Brasília - Arquivo)

O Ministério Público do Distrito Federal recomendou ao Governo do DF a nomeação de pelo menos 230 servidores para vigilância sanitária com expediente de 40 horas semanais. O pedido foi feito pela 2ª Prosus (Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde) e entregue à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Economia e à Subsecretaria de Gestão de Pessoas.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 já prevê verba para a nomeação desses servidores. Atualmente, o déficit na rede é de 265 profissionais, segundo informações da Gerência de Dimensionamento e Avaliação do Trabalho e da Gerência de Planejamento, Seleção e Provimento.

O Ministério Público cita que, hoje, a vigilância sanitária conta com 80 auditores, responsáveis por ações de combate à dengue e fiscalização de estabelecimentos.

Na avaliação do promotor de Justiça Clayton Germano, “a vigilância sanitária do Distrito Federal enfrenta uma situação crítica devido à insuficiência de auditores, o que acarreta atrasos em processos de licenciamentos e reduz a eficácia das ações de fiscalização, como o combate à dengue e a outras arboviroses, além da inspeção de estabelecimentos”.

O Governo o DF tem 10 dias úteis para apresentar uma resposta. O R7 entrou em contato com as secretarias de Saúde e de Economia questionando medidas para atender à recomendação do Ministério Público. No entanto, até a publicação desta reportagem, não recebeu retorno. O espaço segue aberto.