Ministro Márcio Macêdo vai apresentar relatório na ONU sobre Agenda 2030

Ministro vai apresentar relatório na ONU Divulgação/ASCOM/SGPR - 15/07/2024

O ministro Márcio Macêdo, Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, está em Nova Iorque para participar do Fórum Político de Alto Nível da ONU, que acontece de 15 a 17 de julho. Durante o evento, ele apresentará o Relatório Nacional Voluntário sobre o cumprimento das metas nacionais dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da Agenda 2030.

Macêdo representa o Brasil no GDS Stimulus, um grupo de 10 países selecionados pelo Secretário-Geral da ONU, António Guterres, para acelerar a implementação dos ODS globalmente. Sob sua liderança, o Brasil busca liderar debates e promover reformas na arquitetura financeira internacional, alinhadas aos objetivos brasileiros na presidência do G20.

Como coordenador dos ODS no Brasil, Macêdo trabalha em estreita colaboração com a Comissão Nacional dos ODS para monitorar as 169 metas do país. Ele mobiliza ministérios e instituições governamentais para desenvolver políticas públicas que melhorem o desempenho do Brasil na Agenda 2030, importante para um futuro sustentável em termos econômicos, ambientais e sociais.

Além disso, o ministro reafirma o compromisso de que um novo relatório será elaborado ao fim do governo. Ele está nos Estados Unidos acompanhado pelo ministro Wellington Dias (Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome).