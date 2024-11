Ministro Mauro Vieira se encontra com chanceler do Egito na Rússia Presidente brasileiro não viajou para a Cúpula dos Brics após sofrer uma queda no banheiro no Palácio da Alvorada, no último sábado Brasília|Do R7, em Brasília 22/10/2024 - 12h17 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h33 ) twitter

Encontro faz parte da programação da Cúpula dos Brics Divulgação/Itamaraty - 22/10/2024

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se encontrou com o chanceler do Egito, Badr Abdelatty, nesta terça-feira (22), em um hotel na Rússia. Vieira chefia a delegação brasileira na cúpula dos Brics, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi orientado por médicos a não viajar após sofrer uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, no último sábado (19). O Egito é um dos novos integrantes do bloco, originalmente formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.

Neste ano, Lula visitou o Egito para uma série de reuniões. Em 15 de fevereiro, o presidente assinou acordos com o país africano, em uma cerimônia que teve a participação do presidente Abdel Fattah Al-Sisi.

Os acordos são voltados às áreas de ciência e tecnologia, agricultura e pecuária. O primeiro documento foi assinado pelos ministros da área de ciência e tecnologia. A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, firmou um memorando de entendimento entre os dois países para permitir projetos e programas conjuntos.

O segundo acordo estabelece uma cooperação técnica nas áreas de agricultura e pecuária. O Brasil está negociando a habilitação de mais abatedouros para exportação de carne bovina para o Egito. Este documento foi assinado pelo embaixador do Brasil no Egito, Paulino Franco de Carvalho Neto.

Cúpula dos Brics

Dezenas de líderes estrangeiros se reúnem nesta semana na Rússia para a cúpula dos Brics, realizada em Kazan, entre esta terça-feira (22) e quinta-feira (24).

“Na Cúpula de Joanesburgo, em 2023, foram incorporados novos membros plenos e, naquela ocasião, foi encomendado ao canal de Sherpas a elaboração da categoria de parceiros. É isso que consumirá nosso trabalho neste semestre, definir os critérios para essa modalidade, e há a expectativa de que, aprovada essa categoria, possa ser feito um anúncio dos países convidados a integrar esse grupo,” explicou o secretário de Ásia e Pacífico do Itamaraty, embaixador Eduardo Paes Saboia.

A programação também inclui um jantar de boas-vindas oferecido pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, aos demais líderes. A presidência dos Brics, que é rotativa, está sob a Rússia até o fim de 2024. A partir de 1º de janeiro de 2025, o Brasil assumirá o comando do grupo.

Venezuela

Vieira afirmou, nesta terça-feira, que a entrada da Venezuela nos Brics será um tema analisado pelos integrantes do grupo na 16ª Cúpula. Questionado pela RECORD se havia alguma chance de o Brasil vetar a participação venezuelana, Vieira respondeu: “Tudo será examinado pelos chefes de Estado.”

Janelas fechadas por segurança

O governo russo determinou que moradores e hóspedes de hotéis não abram janelas nesta data. A medida faz parte das regras de segurança adotadas para proteger os chefes de Estado presentes na reunião. As pessoas que moram ou estão hospedadas ao longo do trajeto que será percorrido pelas autoridades tiveram que assinar um termo atestando que estão cientes da determinação. “As janelas estão sujeitas ao bloqueio e devem permanecer fechadas durante todo o dia,” diz o documento.