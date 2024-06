Ministros de Lula assinam portaria que reestrutura o selo biocombustível social

Alto contraste

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, (Joédson Alves/Agência Brasil - 15.8.2023)

Os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) participaram, nesta terça-feira (18), da cerimônia de assinatura da portaria e novas pactuações do selo biocombustível social. A medida visa combater as desigualdades regionais e ampliar a sustentabilidade do programa nacional de produção e uso do biodiesel. Na prática, a matéria permite que produtores de biodiesel que adquirirem matéria-prima e fomentarem o fortalecimento da agricultura familiar vão ter direito a incentivos tributários.

A reestruturação do selo tem foco nas regiões Norte, Nordeste e Semiárido, permitindo um melhor aproveitamento das vocações da agricultura nesses lugares, incentivando a produção de novas culturais, com a consequente melhoria de renda e qualidade de vida das famílias de agricultores inseridos no programa.

Antes da portaria, apenas matérias-primas usadas na produção de biodiesel eram válidas para a qualificação no selo, que dá uma garantida de mercado, uma vez que 80% do volume comercializado no país tem que vir de indústrias aliadas ao programa.

O decreto cria ainda o ambiente para o investimento do setor produtivo do biodiesel no desenvolvimento dessas regiões e na estruturação de novos arranjos. De acordo com Silveira, a possibilidade é de criação de investimentos na ordem de R$ 740 milhões ainda em 2024 e R$ 1,6 bilhão a partir de 2025.

“A ampliação do uso de biodiesel na matriz energética, com consequente fortalecimento da agricultura familiar, se soma aos esforços previstos no Combustível do Futuro. Ambas as iniciativas buscam viabilizar a mobilidade sustentável e a transição energética justa e inclusiva, reduzindo a intensidade de carbono do setor de transportes a partir das mais diversas rotas tecnológicas e matérias-primas, gerando emprego, renda e oportunidades para a população”, diz o ministério chefiado por Silveira.