Ministros do STF acompanham desfile de 7 de Setembro Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Edson Fachin estiveram no local Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 07/09/2024 - 11h14 (Atualizado em 07/09/2024 - 11h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Desfile do 7 de Setembro é acompanhado por autoridades Reprodução/Redes Sociais - 07.09.202

Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) estiverem presentes, neste sábado (7), no desfile cívico-militar de 7 de Setembro, alusivo ao Dia da Independência do Brasil. O presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, e os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Edson Fachin acompanharam a cerimônia.

Lula chegou à Esplanada, entrou no automóvel conversível Rolls-Royce, ficou em pé, e seguiu para a tribuna de honra. A primeira-dama, Janja da Silva, não participou das comemorações. Ministros de Estado também estiveram no local.

O desfile cívico-militar de 7 de Setembro, que celebra o Dia da Independência do Brasil, ocorreu na manhã deste sábado na área central de Brasília, com o dobro do efetivo de segurança do evento de 2023. Neste ano, foram 4.882 profissionais — das Forças Armadas e das equipes de segurança pública do Distrito Federal. Em 2023, cerca de 2.500 indivíduos trabalharam na segurança das comemorações, entre policiais militares e civis do DF, além da Força Nacional e da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

É o 10º desfile do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foram oito participações entre 2003 e 2010, além da presença na cerimônia do ano passado, que ocorreu oito meses depois dos episódios extremistas do 8 de Janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas.

‌



Orçamento e estrutura

A solenidade deste ano custou R$ 4,3 milhões, cerca de R$ 1 milhão a mais do que o preço pago pelo governo em 2023. A diferença de valores, segundo a Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República), se deu por dois fatores. “A correção do montante pela inflação registrada no período dos últimos 12 meses bem como a ampliação do espaço destinado ao desfile, o que demanda mais recursos para viabilizar a realização do evento”, destacou a Secom, em nota enviada ao R7.

Os investimentos foram destinados à organização e montagem da estrutura na Esplanada dos Ministérios. Os 4,3 milhões foram “resultado do processo de pregão eletrônico realizado em julho, pela Secom, com base em regras e critérios de melhor preço para a contratação do serviço”, explicou a secretaria.