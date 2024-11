Mitos e verdades sobre a dengue; saiba como se prevenir do mosquito Até outubro de 2024, o Brasil registrou 6,5 milhões de casos prováveis de dengue, de acordo com o Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde Brasília|Do R7, em Brasília 23/11/2024 - 17h22 (Atualizado em 23/11/2024 - 17h22 ) twitter

Brasil já registra 392 casos prováveis de dengue André Borges/Agência Brasília

Veja cuidados e mitos em relação ao mosquito:

- Quem já teve dengue está imune à doença?

MITO. Existem quatro sorotipos de dengue. Uma pessoa pode ser infectada quatro vezes, por sorotipos diferentes. A pessoa desenvolve imunidade duradoura apenas contra os sorotipos com que teve contato.

- Quando se contrai dengue pela segunda vez, o quadro será sempre hemorrágico?

MITO. Na segunda vez que a pessoa desenvolve dengue, há risco um pouco maior de evolução para quadros mais graves, conhecidos como “classes C e D”. Mas não há regra. No primeiro contato já é possível desenvolver dengue nas formas graves.

Segundo a Secretaria de Saúde, nem sempre casos graves de dengue apresentarão sangramento, por isso é importante estar atento a sinais como dor abdominal intensa e contínua, vômitos, sonolência, hipotensão e desmaios; alterações de exame físico; acúmulo de líquidos em cavidades corporais e aumento do tamanho do fígado, além das alterações laboratoriais, detectadas em exames médicos, como aumento do hematócrito e queda abrupta de plaquetas.

- O “fumacê” mata as larvas do mosquito?

MITO. O fumacê é um inseticida que mata os mosquitos adultos que estão voando no momento da aplicação. Para destruir as larvas, deve-se usar larvicida ou eliminar o depósito com água parada. Por esse motivo, somente o fumacê não é suficiente para acabar com o ciclo do mosquito Aedes aegypti. Também é indispensável eliminar os criadouros do mosquito.

- Em lugares altos não é preciso se preocupar com o mosquito Aedes aegypti?

MITO. O Aedes aegypti pode voar somente 1 metro acima do chão. Mesmo assim, quem mora em apartamento deve ter cuidado. O mosquito pode subir pelo elevador quando há água acumulada em seu poço, por exemplo, ou se o morador levou para sua residência algum recipiente contendo ovos do mosquito – como um vaso de planta em que, ao contato com a água, esses ovos eclodirão –, o que permitiria ao mosquito passar por todos os seus ciclos de reprodução e voar de um apartamento para o outro.

- É possível diferenciar a picada do Aedes aegypti da de outros mosquitos?

MITO. Não há diferenciação. Qualquer picada de mosquito pode causar dor, coceira e inchaço, que variam de intensidade de acordo com a resposta imunológica do indivíduo.

- Tomar vitamina B afasta o mosquito?

MITO. Não há evidências de que a vitamina B afaste os mosquitos. Para evitar as picadas é importante que as pessoas utilizem repelentes registrados na Anvisa, coloquem telas antimosquito nas janelas e realizem a vigilância de focos de água parada, que servem de criadouros para o Aedes aegypti.

- Usar roupa preta atrai o mosquito?

MITO. Não há qualquer evidência nesse sentido.

- Posso tomar o paracetamol para sintomas da dengue?

VERDADE. O paracetamol é indicado para o controle da febre e da dor, assim como a dipirona. Nos casos em que há algum comprometimento do fígado, deve-se evitar o paracetamol e priorizar a dipirona.

Antitérmicos e analgésicos devem ser utilizados conforme a prescrição médica e são úteis no controle dos sintomas. A hidratação abundante é fundamental para o tratamento da doença. Os anti-inflamatórios, como as aspirinas, o ibuprofeno ou o diclofenaco, devem ser evitados.

- A picada do mosquito é a única forma de transmissão da dengue?

VERDADE. Na prática, a picada do mosquito Aedes aegypti infectado com o vírus da dengue é a principal forma de transmissão. Não há transmissão por gotículas, ou por ter contato próximo com alguém com dengue, por exemplo.

- Qualquer tipo de repelente afasta o Aedes aegypti?

VERDADE. Todos os repelentes comerciais registrados na Anvisa são eficazes em afastar o mosquito transmissor.