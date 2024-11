Moradora do Cruzeiro, no DF, acumulou 30 toneladas de entulho em apartamento Ação da Administração Regional limpou o local, que tinha até focos de infestação de baratas e roedores Brasília|Do R7 01/11/2024 - 22h40 (Atualizado em 01/11/2024 - 22h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradora acumulou 30 toneladas de entulho Agência Brasil

Uma moradora do Cruzeiro, no Distrito Federal, acumulou 30 toneladas de entulho dentro de um apartamento. Uma ação da Administração Regional do Cruzeiro, em parceria com a Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde, da Secretaria de Saúde, fez a limpeza do local.

De acordo com informações da administração, entre os resíduos tinham restos de móveis, roupas, eletrodomésticos e latinhas. Também foram removidos focos de infestação de baratas e roedores.

A síndrome de acumulação compulsiva é um transtorno mental. Ajuda pode ser obtida nos Caps (Centros de Atenção Psicossocial). O DF conta com 18 centros.

Denúncias de acúmulo de lixo podem ser feitas pela ouvidoria da saúde, pelo número 160 ou no site da Secretaria de Saúde.