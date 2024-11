Moraes determina arquivamento de inquérito sobre suposta participação de deputada em 8/1 A Corte abriu investigação após a parlamentar publicar um vídeo em que uma pessoa afirmava ter ‘tomado o poder’ Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 18/10/2024 - 15h12 (Atualizado em 18/10/2024 - 15h16 ) twitter

Alexandre de Moraes é relator da investigação Gustavo Moreno/STF - 18.06.23

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o arquivamento de um inquérito que apurava a participação e suposta incitação a atos extremistas de 2023 por parte da deputada federal Clarissa Tércio (PP-PE). A decisão ocorreu após a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestar pelo arquivamento. A Corte abriu investigação após a parlamentar publicar um vídeo em que uma pessoa afirmava os manifestantes tinham “tomado o poder” nos atos de 8 de janeiro.

“(...) Diante do exposto, determino o arquivamento deste Inq 4917/DF em relação a Deputada Federal Clarissa Tércio, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, sem prejuízo de requerimento de nova instauração nesta Corte, na hipótese de surgimento de novos elementos, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal. Comunique-se à autoridade Policial. Ciência à Procuradoria-Geral da República. Publique-se. Arquive-se. Brasília, 18 de outubro de 2024″, disse.

Em maio do ano passado, gestão anterior da PGR havia pedido o arquivamento, em pedido feito pelo subprocurador-geral Carlos Frederico Santos. Após assumir o cargo, o atual procurador-geral da República, Paulo Gonet pediu que a Polícia Federal aprofundasse as investigações.

Segundo a PGR, a Polícia Federal fez um levantamento de voos nacionais em nome de Erica e do marido e indicou que eles não viajaram de avião em janeiro de 2023. Nesta data, eles estavam em um hotel em Pernambuco.